Lynette Howell Taylor seguirá al frente de la Academia

La productora fue reelegida como presidenta de la Academia de Hollywood y cumplirá un segundo periodo consecutivo al frente de la organización

La productora Lynette Howell Taylor fue reelegida como presidenta de la Academia de Hollywood por la Junta de Gobernadores de la organización cinematográfica, por lo que continuará al frente de la institución durante un segundo periodo consecutivo.

El cargo tendrá una duración de un año y forma parte de un esquema que permite ejercer la presidencia hasta por cuatro mandatos, según las reglas internas de la Academia.

Nombran nuevos vicepresidentes

Además de renovar a Howell Taylor en la presidencia, la Junta de Gobernadores eligió a cinco nuevos directivos que ocuparán cargos como vicepresidentes dentro de distintas áreas de la organización.

Entre ellos se encuentran Lesley Barber, de la rama de Música y presidenta del Comité de Membresía; Jennifer Fox, de la rama de Productores y presidenta del Comité de Premios; Lou Diamond Phillips, de la rama de Actores y presidente del Comité de Equidad e Inclusión; Howard A. Rodman, de la rama de Guionistas; y David Dinerstein, de la rama de Mercadotecnia y Relaciones Públicas, además de vicepresidente/tesorero y presidente del Comité de Finanzas.

Reconocen compromiso con la industria

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, destacó el compromiso de Howell Taylor y del resto de los directivos con la organización y con la comunidad cinematográfica internacional.

Kramer señaló que, mientras la Academia se prepara para acercarse a su centenario, continuará trabajando junto con la Junta para apoyar a sus integrantes, a la industria y a los programas de la institución.

Lynette Howell Taylor es integrante de la Academia desde 2014 y cuenta con una trayectoria como productora de más de 25 películas, entre las que destacan A Star is Born, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper; Blue Valentine y The Accountant.

También participó como productora de la 92 edición de los Premios Óscar en 2020 junto con Stephanie Allain, trabajo por el que recibió una nominación al Emmy.