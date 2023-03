Lyn May acosa a Daniel Arenas en pleno programa en vivo

La vedette mexicana Lyn May está en medio de la polémica por acosar al actor galán de telenovelas Daniel Arenas, quien trató de evitar los besos y los tocamientos de la actriz durante un programa en vivo

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo en el programa 'Hoy en día'.

En las imágenes que se hicieron virales, se ve al presentador colombiano dándole la bienvenida al show a Lyn May, quien comienza primero tocándolo inapropiadamente en el brazo y poniendo encima la pierna en el muslo del actor, quien se mostró incómodo y sorprendido.

'Es que me estás sonrojando, Lyn May, estamos al aire', le responde Arenas a la vedette, quien dice que 'es como una telenovela'.

Incluso, Lyn May toma a Daniel Arenas de la mano y entrelaza sus dedos, pero él no sabe cómo evitar la situación, pero esto apenas sería el comienzo.



En otro momento, la también actriz de 70 años lo toma del cuello e intenta besarlo no una, sino dos veces. Arenas incómodo trata de esquivar las intenciones de la actriz y movió la cara para los lados, evitando que tocara sus labios.

“Tan bella, muchas gracias. No, no, perdóneme, pero no (...) Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, expresó el protagonista de telenovelas.