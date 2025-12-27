Lupita D' Alessio acusa a productora por deuda a su hijo

También detalló sobre como la productora ha ignorado las llamadas que ha realizado para saber información sobre estos pagos no cumplidos

La artista Lupita D'Alessio ha generado polémica al denunciar públicamente a la empresa Bobo Producciones empresa liderada por los cantantes Jack y Ari Borovoy por un incumplimiento de pago hacia su hijo Ernesto D´Alessio.

Detalles sobre el adeudo

La denuncia la realizó mediante sus redes sociales en una transmisión en vivo, el adeudo fue sobre un show que su hijo había realizado el 14 de noviembre en la ciudad de Guadalajara.

También detalló sobre como la productora ha ignorado las llamadas que ha realizado para saber información sobre estos pagos no cumplidos y recalcó que su hijo ocupa el dinero por la razón que tiene una familia que mantener como la gran mayoría de personas en el país.

"No le contestan las llamadas, al trabajador se le tiene que pagar su salario, el tiene hijos, paguen lo que deben porfavor" mencionó la cantante.

No es la primera vez.......

Este no es el único caso de denuncias que la productora ha recibido, ya que la productora ha enfrentado diversas acusaciones sobre pagos no realizados por un gran número de artistas durante el presente año.

Esta denuncia no es la primera que D´Alessio realiza en contra de la productora, ya que desde el año pasado la compañía de los hermanos Borovoy fue denunciada públicamente por la cantante por supuesto maltrato y desatención por parte del equipo discográfico, la llamada "Leona Dormida" expresó de manera pública su molestia hacia los hermanos por ser muy groseros con la artista.

Hasta el momento, la productora liderada por los hermanos Borovoy no ha entablado un comunicado oficial sobre estas denuncias.