Lupillo Rivera se dice abierto a colaborar con Christian Nodal

Las declaraciones resultaron sorpresivas debido a que ambos artistas estuvieron envueltos en comentarios y comparaciones por su relación con Belinda

Aunque durante años fueron relacionados por la polémica que ambos protagonizaron alrededor de sus romances con Belinda, todo indica que las diferencias entre Lupillo Rivera y Christian Nodal podrían haber quedado atrás.

Recientemente, el llamado “Toro del Corrido” sorprendió al revelar que no descarta la posibilidad de realizar una colaboración musical con el intérprete de regional mexicano, una declaración que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos artistas.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Lupillo fue cuestionado sobre la posibilidad de grabar un tema junto a Nodal. Lejos de rechazar la idea, el cantante aseguró que le parecería interesante trabajar con él en algún proyecto musical.

Según explicó, hasta el momento no han sostenido conversaciones para concretar un dueto, pero dejó claro que está dispuesto a escuchar propuestas y que ve con buenos ojos una posible colaboración.

Las declaraciones resultaron sorpresivas debido a que ambos artistas estuvieron envueltos en comentarios y comparaciones por su relación con Belinda, situación que durante años alimentó rumores de una supuesta rivalidad.

Sin embargo, Lupillo dejó entrever que prefiere enfocarse en la música y en las oportunidades profesionales, dejando de lado cualquier controversia del pasado.

La noticia generó reacciones positivas entre los seguidores del regional mexicano, quienes aseguraron que una colaboración entre ambos podría convertirse en uno de los duetos más llamativos del género por la popularidad y el estilo de cada intérprete.

Actualmente, tanto Nodal como Lupillo continúan desarrollando sus respectivos proyectos musicales, por lo que no existe ningún anuncio oficial sobre una canción en conjunto.

Aun así, las declaraciones del cantante dejaron abierta la puerta para que en el futuro ambos artistas unan sus voces en un tema que seguramente daría mucho de qué hablar dentro de la música regional mexicana.