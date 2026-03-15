Luis R. Conriquez sueña con cantar en el XV años de su hija

El cantante explicó que él también ha tenido la oportunidad de asistir a varios XV años y considera muy válido que los padres organicen celebraciones masivas

El fin de semana pasado se viralizó la celebración de los XV años de Mafer en Tabasco, a la que asistieron celebridades como Galilea Montijo, J Balvin, Belinda, Xavi y Pablo Montero. El cantante de corridos tumbados, Luis R. Conriquez, opinó sobre el evento y compartió su experiencia personal en fiestas similares.

Opinión sobre los XV años masivos

Luis R. Conriquez explicó que él también ha tenido la oportunidad de asistir a varios XV años y que considera muy válido que los padres organicen celebraciones masivas siempre que tengan los medios para hacerlo. Destacó que su experiencia en estas fiestas ha sido positiva y emocionante:

“XV años, XV años, a mí me han tocado varios, varios XV años. La verdad es algo muy bonito, cantarle en los XV años de alguien… Primero Dios, el día que mi hija cumpla XV años, la mayor también le voy a hacer una fiesta así y pueda yo estar presente… Así se pone muy bien las fiestas. Yo creo que el que puede lo va a hacer… gracias a Dios yo no ocupo gastar, tengo muchos amigos en todos lados, y se hace un favor con favor.”

Presentaciones y próximos lanzamientos

El cantante se presentó la noche del viernes en el concierto de El Malilla, donde compartió detalles de sus proyectos musicales. Comentó que próximamente lanzará una canción de reguetón mexa y que ya grabaron el video correspondiente.

Luis R. Conriquez también adelantó que se viene una colaboración con el puertorriqueño Anuel Aa. A pesar de incursionar en otros géneros, el artista aseguró que no ha dejado de lado el regional mexicano y que sus próximos lanzamientos tendrán mayor responsabilidad en el contenido de las letras.