Luis Miguel y Paloma Cuevas disfrutan de Los Cabos

La diseñadora española también presumió un vestido artesanal elaborado por mujeres de Oaxaca, demostrando una vez más su cercanía y cariño por México

Luis Miguel y Paloma Cuevas volvieron a llamar la atención luego de que trascendiera que ambos se encuentran en Los Cabos, Baja California Sur, donde combinaron compromisos profesionales con algunos días de descanso.

Aunque acostumbran mantener su relación alejada de los reflectores, Paloma compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su estancia en Los Cabos, principalmente paisajes, playa y detalles de su visita.

La diseñadora española también presumió un vestido artesanal elaborado por mujeres de Oaxaca, demostrando una vez más su cercanía y cariño por México.

Paloma Cuevas comparte guiños hacia Luis Miguel

Pero hubo otro detalle que llamó especialmente la atención de sus seguidores: Paloma musicalizó sus publicaciones con canciones de Luis Miguel, entre ellas “El Viajero”, tema que incluye el mensaje “México, te llevo en el corazón”. La elección de la canción fue interpretada por sus seguidores como otro guiño hacia el cantante y hacia el país que ambos visitan en estos días.

Luis Miguel reaparece en un nuevo comercial

La visita también ocurre después de meses en los que Luis Miguel ha mantenido un perfil mucho más discreto. Esta aparición cobró especial relevancia luego de las versiones que circularon sobre un supuesto problema de salud, información que no ha sido confirmada oficialmente por Luis Miguel ni por su equipo.

Por ahora, Luis Miguel y Paloma Cuevas no han publicado fotografías juntos desde Los Cabos, pero su presencia en el destino turístico y las publicaciones de la diseñadora han vuelto a poner a la pareja en el centro de la conversación.

Mientras disfrutan de su estancia en México, sus seguidores permanecen atentos a cualquier nueva señal que confirme si estas vacaciones son también una oportunidad para que El Sol se prepare para sus próximos proyectos.