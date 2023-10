Luis Miguel sí entregó a Michelle Salas hasta el altar

En el evento nupcial de su hija Michelle Salas, celebrado en la pintoresca Toscana italiana, Luis Miguel, conocido como 'El Sol de México', protagonizó un emotivo momento al caminar junto a su primogénita hacia el altar.

A pesar de que las esperadas imágenes del evento aún no han salido a la luz, se filtraron videos de su llegada en helicóptero privado a las exclusivas instalaciones de Il Borro, propiedad de la familia del diseñador Salvatore Ferragamo, donde se llevó a cabo la boda.

El cantante, quien reprogramó uno de sus shows de su exitosa gira para asistir al enlace, fue el padrino de la boda y se dice que rompió sus propios protocolos para disfrutar del evento como un padre orgulloso.

Luis Miguel vistió un elegante esmoquin negro de Tom Ford, mientras que su actual pareja, Paloma Cuevas, lució un hermoso vestido verde esmeralda diseñado por Rosa Clará.

Aunque los primeros reportes apuntaban hacia una entrega emotiva por parte de la madre de la novia, Stephanie Salas, por fotografías caminando con ella difundidas por la revista Vogue México, quien tuvo la exclusiva de sus fotos oficiales, se ha confirmado que Luis Miguel también participó en una entrañable caminata junto a su hija hacia el altar.

Se detalla que el camino de entrega fue lo suficientemente largo como para que Stephanie y Luismi pusieran ser parte del gran día de la boda de su hija. El primer tramo de la emotiva entrada de la novia fue realizado junto a su madre, pero a mitad de camino, el cantante fue quien acompañó a la novia hasta entregarla a Danilo en el altar.

Además, según la revista Hola USA, Luis Miguel y Michelle compartieron un momento especial, protagonizando al ritmo de "The Way You Look Tonight", uno de los éxitos de Frank Sinatra, un baile padre-hija que deleitó a los presentes, cumpliendo así con la tradición.

Se menciona que al inicio se resistió, pero Luis Miguel cedió y recordó que "a la novia no se le niega nada", brindando a los invitados una experiencia inolvidable en la que compartió la pista de baile con su hija, como lo marca la tradición.

Esta versión también fue confirmada por el periodista Juan Manuel Navarro, quien desde hace más de 25 años ha cubierto las giras de Luis Miguel por Sudamérica y es coautor de dos libros sobre la vida del cantante.

Se rumora que el cantante o su hija solicitaron a Vogue México no difundir fotografías del artista en un momento donde Michelle era la protagonista. Pero se especula que en los próximos días podría hacer una segunda publicación con las fotos de padre e hija caminando al altar y bailando juntos.

¿Qué le regaló Luis Miguel a su hija en su boda?

Luis Miguel no podría llegar con las manos vacías a la boda de su hija Michelle Salas, trascendió que le regaló tres piezas de joyería exclusivas de la tienda italiana Buccellati con un valor aproximado a 27 mil 200 dólares; unos aretes de oro blanco y amarillo con diamantes y zafiros facetados, de los que se desconoce su costo, y unas mancuernas de oro blanco y diamantes valuados en 21 mil 690 dólares.

La asistencia del reconocido cantante y su participación activa en el evento añadieron un toque de emoción y alegría al enlace de Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz Granados.

