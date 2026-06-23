Luis Miguel habría sido dado de alta y continúa su recuperación

Fuentes cercanas aseguran que su evolución ha sido favorable y que los médicos consideraron que ya podía seguir con el tratamiento fuera del hospital.

Luis Miguel vuelve a ser noticia luego de que diversos reportes señalaran que ya fue dado de alta tras permanecer hospitalizado en Estados Unidos debido a complicaciones de salud que lo llevaron a recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información difundida por medios de espectáculos, “El Sol de México” abandonó el hospital en el que permanecía bajo observación médica y ahora continuará su proceso de recuperación en territorio mexicano, acompañado de su equipo cercano y familiares. Luis Miguel

Aunque hasta el momento el intérprete no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud, fuentes cercanas aseguran que su evolución ha sido favorable y que los médicos consideraron que ya podía continuar con el tratamiento fuera del hospital.

La noticia surge después de que en días recientes circularan versiones sobre una presunta hospitalización del cantante, situación que provocó preocupación entre sus seguidores y generó especulaciones sobre la gravedad de su condición.

Sin embargo, los reportes más recientes indican que Luis Miguel se encuentra estable y respondiendo de manera positiva a las recomendaciones médicas, por lo que ahora permanecerá en reposo para completar su recuperación.

La información también señala que el artista buscará mantener un perfil bajo durante esta etapa, evitando apariciones públicas mientras recupera por completo su estado físico.

Tras darse a conocer la noticia, miles de fanáticos reaccionaron en redes sociales enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación al cantante, considerado una de las figuras más importantes de la música en español.

A lo largo de su carrera, Luis Miguel ha demostrado una gran disciplina profesional, por lo que sus seguidores esperan que pueda retomar sus actividades una vez que los especialistas determinen que se encuentra en condiciones óptimas.

Por ahora, el entorno del artista se mantiene reservado respecto a mayores detalles sobre su estado de salud, mientras continúa su recuperación en México.