Luis Miguel fue hospitalizado en NY tras cirugía, según medios

Anteriormente, un cuadro de tinnitus crónico obligó al intérprete de 'O tu o ninguna' a cancelar y reprogramar varias fechas de sus giras

Luis Miguel continúa internado en un exclusivo hospital de Nueva York luego de ser sometido a delicada cirugía, informó la revista SEMANA.

De acuerdo con este medio, el "Sol de México" permanece en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York debido a que se encuentra bajo un estricto protocolo de recuperación con el monitoreo de un reconocido médico especializado en la prevención y tratamiento de padecimientos cardiovasculares.

Mucho se menciona que durante este tratamiento se ha mantenido en compañía de la diseñadora española, Paloma Cuevas, con quien lleva más de cuatro años de relación sentimental.

Recordemos que la también empresaria se encontraba casada con el torero Enrique Ponce. Después de su separación, mantuvieron un perfil extremadamente bajo, pero su noviazgo se consolidó públicamente hasta 2023.

La pareja se encuentra en un momento muy estable; se les ve compartiendo citas dobles y cenas discretas con amigos en Madrid, y Luis Miguel ha establecido su residencia en España.

Luis Miguel evoluciona de manera favorable, informan fuentes

Fuentes cercanas al cantante señalan que la salud de "Micky" evoluciona de manera favorable tras la intervención quirúrgica.

“La operación y la recuperación están siendo muy favorables. De hecho, está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial”, dio a conocer la revista SEMANA.

Ante esta situación, ni los representantes han dado a conocer el estado de salud o brindado detalles del cantante.

¿Qué padecimientos ha sufrido Luis Miguel anteriormente?

El intérprete de "La Incondicional" no es la primera vez que sufre de algún padecimiento.

En 2015, un cuadro de tinnitus crónico lo obligó a cancelar y reprogramar varias fechas de sus giras. Se trata de una afección auditiva que provoca un zumbido constante y sensibilidad al sonido, originada presuntamente por un trauma acústico debido a los años de exposición a altas potencias de sonido en los conciertos.

A lo largo de sus giras también ha sufrido de problemas respiratorios y de la voz, que van desde cuadros de faringitis severa, inflamación de las cuerdas vocales e incluso neumonía bilateral, lo que generó un desgaste que se vio reflejado en sus shows.