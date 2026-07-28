Luis Estrada prepara filme con crítica al México de los 90

Luis Estrada inició la producción de El enemigo del pueblo, una película ambientada en los años 90 que retrata la política y la sociedad mexicana de esa época

El director Luis Estrada vuelve a los sets de grabación de la mano de Netflix para rodar 'El enemigo del pueblo', una película que con la actuación de Alfonso Herrera y el español José Ramón Soroiz cuestiona a la generación de mexicanos que creyó en la revolución en 1994, pero que, en la actualidad, "terminó haciendo exactamente lo opuesto".

El gigante del entretenimiento relata en un comunicado la historia del largometraje que tendrá como protagonista a Pedro Azcona, un estudiante de preparatoria con los Legionarios de Cristo, que se embarcará en un sueño anarquista y se unirá a la revolución zapatista en 1993.

El joven estudiante será interpretado por Emiliano Lach, quien debuta por todo lo alto con este papel junto a un elenco conformado por Herrera, actor que ha colaborado en varias ocasiones con Estrada, la más reciente en ‘Las muertas’, película que el cineasta estrenó el año pasado bajo el sello de Netflix.

También contará con la participación de Rafaella López, la hermana pequeña de Pedro, Ramón Soroiz ('Maspalomas'), Cassandra Ciangherotti ('Las locuras'), Tessa Ía ('Nadie nos vio partir'), Naian González Norvind ('Corina') y Mauricio Isaac ('Café Chairel').

"‘El enemigo del pueblo’ nació de una pregunta que me he hecho muchas veces: '¿qué pasó con la generación que en 1994 tenía veinte años o menos, creía en la revolución y terminó haciendo exactamente lo opuesto?' No es una pregunta retórica. Es una pregunta personal", afirma Estrada en declaraciones difundidas por Netflix.

La nueva creación del director llegará a la plataforma de la multinacional en 2027, cuya realización contó con el apoyo de Jaime Sampietro como coguionista y la producción ejecutiva de Sandra Solares.