Un juzgado ordenó 36 horas adicionales de arresto y retirar el video de disculpa del productor por no cumplir con la sentencia

El proceso legal entre Sasha Sokol y el productor Luis de Llano sumó una nueva resolución judicial. Un juzgado ordenó imponerle 36 horas adicionales de arresto administrativo, luego de determinar que la disculpa pública que difundió en video no cumple con las condiciones establecidas en la sentencia a favor de la cantante.

De acuerdo con el equipo legal de Sokol, la resolución fue emitida el martes 17 de noviembre y también contempla retirar de YouTube la grabación publicada por el productor. La autoridad reiteró que la disculpa debe realizarse exactamente en los términos establecidos en el fallo judicial.

Juzgado rechaza disculpa de Luis de Llano y ordena retirar video

La representación legal de la cantante explicó que fue la jueza, y no Sasha Sokol, quien determinó que el mensaje difundido por De Llano incumple las disposiciones de la sentencia.

Los abogados señalaron que la disculpa pública constituye una medida de reparación por los hechos acreditados durante el juicio y que el productor no puede modificar unilateralmente el contenido aprobado por la autoridad.

Además de ordenar el retiro del video, el juzgado impuso una nueva medida de apremio consistente en 36 horas de arresto. Hasta el momento, la información difundida no precisa si esta medida ya fue ejecutada.

Defensa del productor argumentó inconstitucionalidad y autoincriminación

Según los abogados de Sokol, la jueza también desestimó los argumentos presentados por Luis de Llano, quien cuestionó la constitucionalidad del texto que debe pronunciar y sostuvo que cumplir con esa redacción podría representar un riesgo de autoincriminación.

La representación de la cantante recordó que la sentencia fue confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025, por lo que las obligaciones establecidas deben cumplirse.

El equipo legal también afirmó que el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para modificar o evitar el cumplimiento de la resolución, mientras que el juzgado lo ha requerido en 13 ocasiones.

¿Por qué Sasha Sokol rechazó la disculpa?

La controversia se intensificó después de que Luis de Llano difundiera un video en el que ofreció una disculpa pública, pero la cantante señaló que el mensaje no correspondía al texto aprobado por el juzgado.

Sokol cuestionó que la grabación omitiera aspectos fundamentales de la sentencia, entre ellos reconocer que ella tenía 14 años cuando comenzó el vínculo con el productor, quien entonces tenía 39, así como la posición de poder que existía entre ambos.

También reclamó que el mensaje no aclarara que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido. La artista sostuvo que el contenido debía ajustarse a lo determinado por la autoridad y que el video se difundió sin seguir el procedimiento judicial establecido para su revisión y autorización.

El caso se originó después de que Sasha Sokol emprendiera acciones legales contra el productor por daño moral. En 2023, una resolución judicial determinó la responsabilidad civil de De Llano y estableció medidas de reparación a favor de la cantante.

En junio de 2025, la Suprema Corte confirmó la resolución al rechazar el amparo promovido por el productor. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2026, De Llano fue sometido a un arresto administrativo por incumplir medidas relacionadas con la sentencia.