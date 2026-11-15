Luis de Llano rechaza disculparse otra vez con Sasha Sokol

El productor aseguró que el perdón público que difundió cumple la sentencia judicial y acusó que buscan inducirlo a confesar un delito

El productor Luis de Llano rechazó emitir una nueva disculpa pública a Sasha Sokol y defendió el video que publicó el pasado 5 de noviembre, al asegurar que su mensaje cumple con la sentencia judicial ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado y un video difundidos por su equipo legal en YouTube, el productor respondió a los señalamientos de la cantante, quien consideró que el mensaje presentado no corresponde al texto que las autoridades ordenaron publicar como parte de la condena por daño moral.

La defensa de De Llano sostuvo que el perdón público emitido se ajusta a la resolución judicial y calificó las exigencias de la intérprete como un intento de llevarlo a una confesión de carácter penal.

Luis de Llano acusa una posible trampa de confesión

En su pronunciamiento, el productor argumentó que incluir en el video las frases solicitadas por Sasha Sokol representaría un intento de autoincriminación y una confesión coaccionada.

Sobre la petición de reconocer que la cantante tenía 14 años cuando comenzó la relación entre ambos, De Llano sostuvo que aceptar esa redacción implicaría vulnerar sus derechos humanos. También cuestionó que se le solicite mencionar a los padres de la artista, al considerar que no forman parte del litigio.

El productor afirmó que la publicación de información relacionada con el expediente judicial 642/2022 viola el sigilo del proceso. Además, insistió en que la resolución establece la obligación de emitir un "perdón público", no una confesión penal.

"No hay 'disculpa que ofrecer', la condena indica puntualmente PERDÓN PÚBLICO", expresó en su comunicado.

Sasha Sokol señaló tres omisiones en el video

La respuesta de Luis de Llano ocurrió después de que Sasha Sokol rechazara públicamente el video que el productor difundió el 5 de noviembre. La cantante explicó que el mensaje no correspondía al texto que, según indicó, quedó establecido por el tribunal desde enero de 2026.

La intérprete señaló que en la grabación se omitieron tres aspectos: que ella tenía 14 años y no podía consentir una relación con un adulto, que De Llano se encontraba en una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido.

Sokol también consideró que la publicación del video representó un nuevo incumplimiento de la sentencia, debido a que el productor tiene prohibido mencionarla públicamente fuera de los términos establecidos por la autoridad judicial.

Ante esta situación, la cantante anunció que incorporaría al despacho Zinser y Asociados a su equipo legal para llevar el caso también por la vía penal.

La SCJN ratificó la condena contra el productor

El conflicto legal se originó en 2022, luego de que Luis de Llano habló en una entrevista con Yordi Rosado sobre la relación que sostuvo con Sasha Sokol durante la década de 1980, cuando ella tenía 14 años y él 39.

La cantante cuestionó públicamente sus declaraciones y emprendió una demanda civil por daño moral. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 25 de junio de 2025 negó por unanimidad el amparo solicitado por el productor y dejó firme la condena.

Entre las medidas establecidas se encontraba la obligación de ofrecer un perdón público, además del pago de una indemnización y el compromiso de no volver a mencionar a la cantante fuera de los términos autorizados por la resolución.

En septiembre de 2026, De Llano fue objeto de arrestos administrativos como medida de apremio por el incumplimiento de las disposiciones judiciales. El video publicado en noviembre fue presentado por el productor como parte del cumplimiento de la sentencia, aunque Sasha Sokol cuestionó que respetara el contenido ordenado por el tribunal.