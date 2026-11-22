La defensa del productor considera improcedente la orden de 36 horas y acusa al equipo de la cantante de difundir información falsa

El productor Luis de Llano respondió a la nueva orden de arresto de 36 horas dictada en su contra por incumplir la sentencia relacionada con Sasha Sokol y anunció que su defensa ya impugnó la medida, al considerar que es jurídicamente improcedente.

La reacción ocurrió después de que un juzgado rechazara el video con el que De Llano intentó cumplir la disculpa pública ordenada en el proceso civil promovido por la cantante. La autoridad también dispuso retirar la grabación de YouTube y reiteró que el productor debe realizar la declaración en los términos establecidos en la resolución judicial.

En un comunicado difundido el 19 de noviembre, la representación legal del productor cuestionó los señalamientos relacionados con el cumplimiento de la sentencia y sostuvo que la nueva medida de apremio ya fue impugnada.

La defensa también acusó al equipo jurídico de Sasha Sokol de difundir información falsa y de hacer públicos documentos vinculados con el procedimiento judicial.

Otro de los argumentos planteados por los abogados es que el cumplimiento de la disculpa podría obligar a De Llano a realizar declaraciones que, desde su perspectiva, representarían un riesgo de autoincriminación. Asimismo, cuestionaron que la resolución establezca una disculpa pública y sostuvieron que lo ordenado es una solicitud de perdón.

Juzgado rechazó el video de disculpa

El equipo legal de Sasha Sokol informó que el órgano judicial determinó el 17 de noviembre que el mensaje difundido por el productor no cumplía con las condiciones fijadas en la sentencia. Por ese motivo, ordenó retirar el video y reiteró que la declaración debe apegarse al texto establecido por las autoridades.

La resolución también contempla un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales. De acuerdo con la representación de la cantante, el juzgado ha requerido a De Llano en 13 ocasiones para que acate la sentencia.

Los abogados de Sokol han señalado que el productor ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos con la intención de modificar o evitar las obligaciones impuestas. También sostienen que la sanción no deriva de una exigencia de la cantante, sino de la determinación judicial sobre el incumplimiento.

Sasha Sokol cuestionó el contenido de la disculpa

La controversia surgió luego de que Luis de Llano publicara un video en el que expresó una solicitud de perdón y reconoció su responsabilidad civil por daño moral. Sin embargo, Sasha Sokol manifestó que el mensaje no correspondía con lo ordenado por el tribunal.

La cantante ha sostenido que la declaración debe reconocer que ella tenía 14 años cuando ocurrió la relación con el productor, quien tenía 39, y que por su edad no podía consentirla. También ha señalado que el texto debe reconocer la posición de poder de De Llano y dejar claro que sus padres no fueron cómplices.

El caso tiene su origen en las declaraciones que el productor realizó sobre su relación con Sokol, quien posteriormente emprendió acciones legales. En 2023, De Llano fue condenado por daño moral y se le ordenó ofrecer una disculpa pública como parte de la reparación.