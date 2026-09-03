Luis de Llano es detenido por órdenes del Tribunal Superior

Agentes de la SSP capitalina detuvieron al productor tras la negativa de acatar una resolución de la Suprema Corte relacionada con Sasha Sokol

El productor Luis de Llano fue detenido este miércoles por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la Ciudad de México, en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una juez del Tribunal Superior de Justicia.

La detención, registrada a las 18:13 horas, se habría realizado ante la negativa del productor de acatar lo establecido en una sentencia definitiva e inatacable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el caso de Sasha Sokol.

De acuerdo con el equipo de representación legal de Sokol, cada una de las órdenes judiciales contempla un arresto de 15 horas acumulables.

¿Por qué fue detenido Luis de Llano?

Estas órdenes responden a dos desacatos diferentes que derivaron del mismo fallo de la Suprema Corte, después de que De Llano se rehusara a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sokol.

Asimismo, el productor no publicó la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral después de que se comprobara que la cantante fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad.

En este sentido y de acuerdo con el equipo legal de Sokol, el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México permite aplicar distintas medidas de apremio ante este tipo de desacatos, que van desde multas económicas hasta el arresto administrativo de hasta 36 horas.

¿Qué puede pasar si De Llano continúa desacatando la sentencia?

Las autoridades y el equipo legal de Sokol remarcaron que el arresto no es un hecho aislado ni una decisión repentina, pues se produce después de meses de incumplimiento por parte de De Llano, quien también ignoró multas previas y diversos requerimientos formales que la jueza a cargo del caso le había hecho llegar.

La situación podría escalar si el productor mantiene su postura de no acatar la sentencia y, en caso de continuar con su conducta, podría ser condenado con hasta cinco años de cárcel por el desafío sistemático a las órdenes judiciales.