Luis Ángel 'El Flaco' conquista Nueva York con sold out

La noche se convirtió en una auténtica celebración mexicana en territorio estadounidense, con el público coreando las canciones del sinaloense

Luis Ángel “El Flaco” continúa llevando la música regional mexicana a nuevos escenarios y esta vez hizo vibrar Nueva York con un concierto completamente vendido. El cantante se presentó el 4 de septiembre en el Palladium Times Square, uno de los recintos ubicados en pleno corazón de Manhattan, donde sus seguidores abarrotaron el lugar para disfrutar de sus grandes éxitos.

El regional mexicano conquista Manhattan

La noche se convirtió en una auténtica celebración mexicana en territorio estadounidense, con el público coreando las canciones del sinaloense y demostrando que la música regional mexicana sigue conquistando a los mexicanos que viven fuera de nuestro país, pero también a nuevas audiencias.

Para “El Flaco”, este sold out representa un importante momento dentro de su carrera internacional, pues Nueva York se suma a las ciudades donde el cantante ha logrado convocar a sus seguidores.

Y la celebración no terminó en el escenario: el artista también aprovechó su estancia en Manhattan para festejar este logro junto con su equipo y personas cercanas.

“El Flaco” mantiene su actividad internacional

La presentación forma parte de la actividad internacional que el cantante mantiene durante estas fechas. Después de Nueva York, su agenda contempla presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, California y Las Vegas, además de próximas fechas en México.

Así, Luis Ángel “El Flaco” sigue demostrando que el regional mexicano no conoce fronteras. Entre sold outs, escenarios internacionales y miles de voces cantando sus canciones, el intérprete continúa escribiendo una nueva etapa de su carrera y llevando un pedacito de México hasta Manhattan.