Lucy Davis, actriz de 'Sabrina' recibe apoyo tras revelar cáncer

La actriz Lucy Davis, conocida por The Office y Sabrina, recibió muestras de cariño tras revelar que enfrenta cáncer de mama en etapa 4

La actriz británica Lucy Davis, conocida por sus papeles en The Office y El mundo oculto de Sabrina, recibió una ola de mensajes de cariño después de compartir públicamente que enfrenta un cáncer de mama en etapa 4.

Davis explicó a través de una publicación en Instagram que fue diagnosticada hace aproximadamente un año y medio y que la enfermedad posteriormente se extendió a los huesos, específicamente a la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas.

La intérprete describió su diagnóstico como incurable y señaló que el cáncer ya no puede ser tratado mediante quimioterapia. A pesar de ello, aseguró que mantiene una actitud serena ante lo que pueda ocurrir y expresó su deseo de continuar trabajando.

La actriz quiere seguir actuando

Davis también dejó claro que desea permanecer activa profesionalmente. Para ella, la actuación continúa siendo una de las grandes alegrías de su vida y considera que todavía está en condiciones de desempeñarse frente a las cámaras.

Además de su carrera artística, manifestó su intención de continuar con su trabajo en favor de los derechos de los animales, una causa que considera especialmente importante.

Su postura generó una respuesta inmediata entre compañeros y amigos de la industria, quienes utilizaron las redes sociales para expresarle su respaldo.

Jenna Fischer le muestra su apoyo

Entre los mensajes destacó el de Jenna Fischer, actriz de la versión estadounidense de The Office. Davis formó parte de la serie original británica, donde interpretó a Dawn Tinsley, mientras Fischer dio vida a Pam Beesly en la adaptación de NBC.

Fischer respaldó especialmente la decisión de Davis de continuar trabajando y destacó el valor que puede tener el empleo para una persona que atraviesa una situación complicada.

El mensaje de Fischer también tuvo un significado personal. En 2024, la actriz estadounidense compartió que había sido diagnosticada con cáncer de mama triple positivo y que posteriormente terminó su tratamiento, que incluyó cirugía, quimioterapia y radioterapia.

En aquella ocasión, Fischer utilizó su experiencia para pedir a sus seguidores que no dejaran de realizarse sus revisiones médicas anuales.

Las estrellas de Sabrina también reaccionan

Davis interpretó a Hilda Spellman en El mundo oculto de Sabrina, producción de Netflix en la que compartió pantalla con Kiernan Shipka y Miranda Otto.

Tras conocer el diagnóstico, Shipka le dedicó un mensaje de cariño, mientras Otto también expresó públicamente cuánto la quiere y destacó la importancia de Davis en su vida.

Melissa Joan Hart, quien también está relacionada con la franquicia de Sabrina, se sumó a las muestras de apoyo y describió la actitud de Davis como inspiradora.

El director Edgar Wright, con quien Davis trabajó en Shaun of the Dead, también reaccionó a la publicación de la actriz para expresarle su cariño.

Entre las demás figuras que enviaron mensajes de apoyo se encuentran Sarah Paulson, Stephen Moyer y Samantha Morton, quienes destacaron la personalidad, fortaleza y trayectoria de Davis.