Lucía Méndez y Filippa Giordano se alistan para Grandiosas

Grandes artistas estarán presentes en el escenario de la Arena Monterrey con este show cargado de nostalgia, romanticismo y desamor

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El espectáculo Grandiosas Invicto llegará a Arena Monterrey el próximo 6 de junio de 2026, en una velada que promete reunir a algunas de las voces femeninas más emblemáticas de la música en español.

La cita está programada para las 21:00 horas, en un evento que forma parte de una nueva etapa del exitoso concepto musical que ha conquistado a distintas generaciones.

Bajo la producción de Hugo Mejuto, el show Grandiosas Invicto contará con la participación de figuras como Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Filippa Giordano, Ángela Carrasco y Ana Cirré, quienes interpretarán sus más grandes éxitos en una noche cargada de nostalgia, romanticismo y desamor.

El espectáculo incluirá tanto temas individuales como duetos especiales, destacando el sencillo “Culpable o Inocente”, que marca esta nueva etapa del proyecto.

Esta presentación en Monterrey busca consolidarse como uno de los eventos más esperados del año en la ciudad, al ofrecer una experiencia musical que celebra carreras sólidas y canciones que han marcado época.

Con una producción renovada y un repertorio lleno de himnos, Grandiosas Invicto promete emocionar al público regiomontano con una noche inolvidable que reunirá talento, glamour y grandes recuerdos sobre el escenario.