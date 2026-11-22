La jalisciense María Vargas portó en Miss Universo un enterizo bordado en pedrería, tocado y abanico de plumas rosadas con dos flamencos.

El certamen de Miss Universo celebró una etapa de su tradicional desfile de trajes típicos en el marco de la 75.ª edición del concurso internacional, cuya final está programada para el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, pasarela en la que México estuvo representado por María Guadalupe Vargas Naranjo, mejor conocida como María Vargas, originaria de Copalita, en Zapopan, Jalisco, y de 28 años de edad.

Durante su aparición en el escenario, la modelo, empresaria y escritora mexicana acaparó reflectores con un vistoso atuendo inspirado en flamencos, compuesto por un enterizo ajustado en tonos rosa y traslúcido bordado con pedrería brillante, acompañado de un tocado ornamentado a juego y calzado de plataforma en el mismo color.

Plumaje monumental y perfil de la representante mexicana

La pieza central del diseño destacó por una estructura dorsal de gran formato formada por un abanico de plumas en tonos rosa mexicano y pastel, flanqueado por las figuras escultóricas de dos flamencos de cuello largo que enmarcaron su silueta, además de aplicaciones de plumas rosadas que descendían desde los brazos y a lo largo de la pierna hasta formar una cauda sobre la pasarela.

Licenciada en Negocios Internacionales por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, María Vargas obtuvo el título de Miss Universe México 2026 el pasado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, tras haber ganado previamente Mexicana Universal Jalisco en 2021 y alcanzar el Top 16 en Mexicana Universal 2022.