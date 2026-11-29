Selena Gomez compartió fotografías en su hogar con un árbol de luces doradas, adornos festivos y una pijama blanca estampada junto a la chimenea.

Con la llegada de los últimos días de noviembre y a las puertas de diciembre, la actriz y cantante Selena Gomez adelantó el espíritu navideño en su hogar y compartió con sus seguidores un vistazo íntimo de cómo vive estas fechas en familia.

A través de una serie de fotografías en las que se percibe una atmósfera cálida y acogedora, la artista mostró que ya tiene listo su árbol de Navidad iluminado con luces doradas y adornos festivos, además de posar con un conjunto de pijama blanco estampado con motivos navideños junto a una chimenea de piedra.

Escenas familiares y detalles de temporada

Las imágenes publicadas reflejan momentos cercanos y cotidianos de la intérprete en casa, entre ellos instantes junto a una niña frente al árbol iluminado y en una habitación en tonos cálidos, reforzando esa sensación de cercanía y celebración anticipada.

Asimismo, en las postales aparece sosteniendo un vaso térmico amarillo con mensajes positivos y disfrutando de una escena distendida con un alimento de temporada, dejando ver que la artista ya disfruta del ambiente decembrino antes de que comience formalmente diciembre.

Un adelanto cálido rumbo a diciembre

Con el árbol encendido, ropa cómoda alusiva a las fiestas y un ambiente familiar, Selena Gomez dejó ver que en su casa ya se respira el ambiente navideño mientras se aproxima el cierre de año. Su publicación conectó rápidamente con sus seguidores, quienes celebraron el tono cercano y festivo de estas estampas de temporada.