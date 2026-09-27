Love Hypothesis esconde referencias a Star Wars

Claire Scanlon revela las referencias a Star Wars presentes en Love Hypothesis, desde Adam Driver hasta la música y el vestuario

La comedia romántica Love Hypothesis, protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, llegó a Amazon Prime el 23 de septiembre con una historia de amor que, detrás de su apariencia convencional, conserva varios vínculos con el universo de Star Wars.

La película dirigida por Claire Scanlon adapta la novela homónima de Ali Hazelwood, publicada en 2021. El origen del libro se encuentra en el fan fiction Head Over Feet, una historia protagonizada originalmente por Kylo Ren y Rey.

De Kylo Ren y Rey a Adam y Olive

Antes de convertirse en una novela superventas del New York Times, la historia de Hazelwood surgió como un relato inspirado en los personajes de la trilogía secuela de Star Wars. Para la versión publicada, las referencias directas a la franquicia fueron eliminadas, aunque varios elementos permanecieron.

Scanlon contó que desconocía inicialmente el origen de la historia. La directora también explicó que no estaba familiarizada con la popularidad que el libro había alcanzado en BookTok.

El vestuario también tiene referencias

Uno de los paralelismos más claros está en Adam Carlsen, interpretado por Tom Bateman. El personaje presenta una personalidad intimidante y una estética dominada por el negro, elementos que recuerdan a Kylo Ren.

Olive Smith, interpretada por Reinhart, aparece fuera del laboratorio con prendas de colores rojo, azul y verde, tonalidades asociadas con diferentes sables de luz. Sin embargo, Scanlon aseguró que esta elección no fue deliberada.

La directora también explicó que la transformación de Adam se refleja en su vestuario. Conforme pasa más tiempo con Olive, abandona progresivamente el negro y adopta tonos azul marino y prendas de texturas más suaves, como el cachemir.

Adam Carlsen lleva el nombre de Adam Driver

Scanlon confirmó que el nombre de Adam Carlsen sí tiene una relación directa con Star Wars: fue tomado de Adam Driver, actor que interpretó a Kylo Ren.

La directora incluso dejó abierta otra interrogante relacionada con el elenco y los nombres de los personajes, al preguntarse si el personaje de Tom Benton podría haber sido nombrado en referencia a Tom Bateman.

La música de John Williams aparece en la película

Las referencias musicales son otro de los elementos que conectan la cinta con la saga galáctica. En distintas escenas aparecen composiciones de John Williams utilizadas originalmente en Star Wars.

El tema asociado con Kylo Ren acompaña la entrada de Adam a una cafetería junto a Olive, mientras que vuelve a escucharse cerca del final, cuando el personaje se dirige a enfrentarse con su colega Tom.

Scanlon también menciona que algunos espectadores identificaron el uso del Tema de Rey durante una escena en la que Olive cuenta a sus amigos detalles de su relación con Adam. La directora no confirmó si esta inclusión fue intencional.

El peinado de Olive recuerda a Rey

Otro de los detalles señalados por Scanlon es el peinado de Olive. El personaje suele llevar el cabello recogido en un moño alto, una elección que la directora relaciona con el característico estilo de Rey, quien utiliza tres moños en la parte superior de la cabeza.

Una escena que recuerda a Kylo y Rey

La película también incluye un momento en el que Adam carga a Olive después de una cita de sushi, cuando a ella comienzan a dolerle los pies.

La situación guarda similitud con una escena de Star Wars en la que Kylo Ren lleva en brazos a una Rey herida. Sin embargo, Scanlon aclaró que no tiene certeza de que el momento de Love Hypothesis haya sido concebido como una referencia deliberada.

Adam también habla sobre no ser “malvado”

Durante la cita de sushi, Adam le explica a Olive que nunca quiso ser malvado y habla de un antiguo mentor descrito como un hombre cruel con conexiones poderosas.

El planteamiento presenta similitudes con la historia de Kylo Ren y su relación con el Líder Supremo Snoke.

Scanlon señaló que esta conversación procede directamente del libro, por lo que considera posible que la referencia haya surgido desde la obra de Hazelwood. En la misma escena, Adam llama “rebelde” a Olive, otro detalle que podría recordar a la relación de Rey con la Resistencia, aunque la directora tampoco confirmó que se tratara de un guiño intencional.