La cineasta británica detrás de Sister Wives y The Intimacy Coordinator será representada por CAA; ambas producciones preparan adaptaciones a largometraje

La actriz, guionista y directora británica Louisa Connolly-Burnham firmó un acuerdo de representación con Creative Artists Agency (CAA), una de las agencias de talento más reconocidas de Hollywood, luego de destacar en el circuito internacional de festivales con sus cortometrajes "Sister Wives" y "The Intimacy Coordinator".

El acuerdo fue reportado por Variety y representa un nuevo paso en la trayectoria de la cineasta, quien ha desarrollado proyectos en los que participa como escritora, directora y productora.

Connolly-Burnham será representada por un equipo de CAA integrado por Connie Yan, Paige Holtzman, Erica Drache, Hannah Kaiser y Wilhelmina Ross. En Reino Unido continuará trabajando con Eleanor Johnson, de Chalcot Square.

Sister Wives prepara su adaptación a largometraje

Uno de los proyectos que impulsó el reconocimiento de la realizadora es "Sister Wives", cortometraje que escribió, dirigió y produjo, además de protagonizar junto a Mia McKenna-Bruce.

La historia aborda el vínculo amoroso entre dos mujeres que se enamoran dentro de una comunidad fundamentalista polígama, un entorno en el que su relación desafía las normas y creencias establecidas.

La producción obtuvo más de 50 premios, entre ellos el Iris Prize a mejor cortometraje británico y reconocimientos en HollyShorts, donde Connolly-Burnham recibió distinciones por dirección y por la temática LGBTQIA+ de la obra.

El cortometraje también fue adquirido por Film4 y alcanzó el tercer lugar entre los cortometrajes incluidos en el recuento global de Letterboxd de 2024.

Actualmente, una versión de larga duración de "Sister Wives" se encuentra en desarrollo con American Zoetrope, compañía cinematográfica fundada por Francis Ford Coppola y George Lucas.

The Intimacy Coordinator también llegará al formato de largometraje

Otro de los trabajos recientes de Connolly-Burnham es "The Intimacy Coordinator", un thriller erótico que actualmente participa en el circuito internacional de festivales y que también se encuentra en desarrollo para una adaptación a largometraje.

En esta producción, la cineasta interpreta a una coordinadora de intimidad que enfrenta una adicción al sexo. El reparto incluye a Kieron Moore, conocido por "Code of Silence" y "Masters of the Air", así como a Alexander Arnold y Sophie Simnett.

El cortometraje ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos el premio a mejor dirección en HollyShorts, el de mejor actriz en FilmQuest y el Women in Film Award del Flickers' Rhode Island International Film Festival.

Además de su trabajo frente y detrás de cámaras, Louisa Connolly-Burnham fundó en 2019 Thimble Films, una compañía independiente dedicada al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales.