Louis Partridge reacciona a rumores sobre James Bond

Louis Partridge aseguró que nunca imaginó ser considerado para interpretar a James Bond, aunque calificó como "maravilloso" aparecer entre los candidatos

El actor Louis Partridge, conocido por su participación en la saga "Enola Holmes", aseguró que nunca imaginó ser considerado para interpretar al próximo James Bond, aunque reconoció que le resulta "maravilloso" figurar entre los nombres que suenan para dar vida al icónico agente 007.

Durante la premier mundial de "Enola Holmes 3", el intérprete habló sobre el crecimiento de su carrera desde el estreno de la primera película en 2020 y cómo ha aprendido a manejar la exposición pública que llegó con el éxito internacional.

El actor habla sobre la fama y las redes sociales

Partridge explicó que lidiar con la atención mediática no siempre ha sido sencillo y destacó la importancia de rodearse de personas cercanas para mantener los pies en la tierra.

"Las redes sociales a veces pueden ser un poco ruidosas, pero es importante tener buena gente a tu alrededor y descubrir por ti mismo qué es importante más allá de mirar el teléfono, para ser honesto, lo cual es sorprendentemente difícil de hacer hoy en día".

El actor añadió que nunca esperó que su vida personal despertara tanto interés, aunque considera que esa atención forma parte de su profesión.

"Es parte del trabajo y estoy agradecido de sentir que estoy en el camino correcto. Me siento bien con mi situación actual. Todavía tengo mucho por hacer".

Partridge responde a los rumores sobre 007

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo James Bond, el actor de 23 años respondió que jamás había pensado en esa opción.

"No, no. Al menos no todavía. Pero es algo para tener en cuenta. Me pregunto qué opina Variety".

Tras conocer que una publicación especializada lo incluye entre los actores que podrían competir por el papel, Partridge reaccionó con una sonrisa y agradeció la mención.

Uno de los candidatos más jóvenes para interpretar a Bond

De acuerdo con la información difundida, Partridge figura entre los posibles candidatos que Amazon MGM Studios analizaría para dar un nuevo rostro al personaje de James Bond.

Con 23 años, sería el aspirante más joven entre los nombres que han trascendido, junto con actores como Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson.

Su juventud también le permitiría, en caso de ser elegido, interpretar al agente 007 durante varias películas a lo largo de los próximos años sin superar los 40 años de edad.