Louis David Horné habla de la serie 'Como Agua Para Chocolate'

Con una carrera en crecimiento dentro de la industria audiovisual, ha logrado posicionarse como uno de los talentos emergentes.

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Louis David Horné es un actor mexicano de cine, televisión y teatro que ha ganado reconocimiento por su versatilidad y la intensidad de sus interpretaciones.

Con una carrera en crecimiento dentro de la industria audiovisual, ha logrado posicionarse como uno de los talentos emergentes.

Su proyección aumentó notablemente gracias a su participación en la serie “Como Agua Para Chocolate” donde interpreta a Juan Alejándrez, un personaje clave dentro de la historia ambientada en la Revolución Mexicana.

El actor también participó en la segunda temporada y recordó el momento que hizo casting, expresando que todo se dio muy natural.

“En muchos otros casting, me había como esforzado demasiado, como de jugar mucho, con pues con cosas que te piden con con la cámara, de veces que te agarran de oye necesitamos el casting para mañana, bueno con el tiempo que tuve lo hice” comentó Louis David.

El actor vive el día a día y expresó que se encuentra participando en otro proyecto y también le gustaría actuar diversos personajes.

“Mis personajes, a mí me enseñan muchas cosas y en particular Juan me ha dado como mucha, digamos mucha fortaleza para para entender que se construyen personajes desde otro lado, hay muchos personajes de todo tipo que me gustaría hacer y este, en cada personaje te digo aprendo lo disfruto mucho, lo bonito es, lo bonito y lo malo siempre es cerraron un capítulo de, de un personaje y pero a mí me encanta poder vivir el presente de cada uno y para mí todavía no termina esto hasta que se acabe toda la temporada y hasta que se deje de hablar un poquito de la serie” expresó el actor Louis David Horné.