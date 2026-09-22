Los zombis toman México en la serie 'Prefiero la muerte'

Mezcla humor, zombis y cultura mexicana al seguir a tres adolescentes que buscan su identidad mientras intentan salvar a un pueblo del apocalipsis.

Los zombis mexicanos hacen reír más que aterrorizar y son adolescentes que buscan su identidad mientras intentan salvar a un pueblo del apocalipsis zombie, un universo que forma parte de la serie “Prefiero la muerte”, a estrenarse el 2 de octubre.

En entrevista, la coprotagonista Lilith Curiel explicó que, lejos de dramas como ‘The Last of Us’, este proyecto apuesta por el humor y la cultura del pueblo de México que se ríe de la muerte a la vez que se dice religioso.

La historia sucede en Mendoza, un elemento que aporta cotidianidad y con el que esperan que el público se identifique.

Dirigida por el mexicano Sebastián Sariñana, la serie sigue a tres adolescentes: Cris, una chica dark y gótica (Lilith Curiel); Archie, un chico tímido (Diego Bernal), y Brenda (Farah Justiniani), el 'crush' de Archie, quienes descubren lo difícil que es crecer y sobrevivir a la vida adulta.

Archie se convierte en zombi tras ser mordido en la tiendita del pueblo, una transformación que, lejos de volverlo terrorífico, lo convierte en un héroe cómico que busca salvar a Mendoza.

Bernal contó que la libertad del director para construir el personaje lo llevó a tomar clases para aprender a moverse y actuar como zombie.

La serie también busca transmitir un mensaje sobre confiar en uno mismo y no esperar para hacer lo que se desea.

‘Prefiero la muerte’ se estrenará en Prime Video el próximo 2 de octubre.