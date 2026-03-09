Los XV años de Mafer reúnen a Belinda, J Balvin y Xavi

Belinda sorprendió a la festejada al dedicarle una canción, mientras que J Balvin y Xavi ofrecieron presentaciones musicales para los invitados

Una espectacular fiesta de XV años celebrada en Villahermosa, en el estado de Tabasco, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes del festejo de una joven llamada Mafer, que contó con la presencia de varias figuras del espectáculo.

Entre los invitados destacaron la cantante Belinda, el reguetonero J Balvin, la conductora Galilea Montijo y el cantante Xavi, quienes participaron en distintos momentos de la celebración.

Durante el evento, Belinda sorprendió a la festejada al dedicarle una canción, mientras que J Balvin y Xavi ofrecieron presentaciones musicales para los invitados. Galilea Montijo, por su parte, fungió como conductora del evento y acompañó a la quinceañera durante parte del festejo.

La celebración también llamó la atención por su producción y ambientación temática inspirada en New York City, con decoraciones que incluían réplicas de la Statue of Liberty. En redes sociales, usuarios calificaron el evento como una de las fiestas de XV años más lujosas del momento.