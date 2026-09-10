Los Tigres del Norte rugirán en los Premios de Herencia

La agrupación se sumará a Mon Laferte y Ximena Sariñana, quienes además de recibir reconocimientos, participarán con presentaciones musicales durante la gala

Los Tigres del Norte se presentarán en Minneapolis durante la 39 edición de los Premios de la Herencia Hispana, que reconocerán a figuras y comunidades destacadas de la comunidad latina.

La Fundación de la Herencia Hispana (HHF) confirmó que Los Tigres del Norte actuarán el próximo 10 de septiembre de 2026 en el Orchestra Hall de Minneapolis, Minnesota, como parte de la ceremonia de los Premios de la Herencia Hispana.

La agrupación se sumará a Mon Laferte, Ximena Sariñana y Eladio Carrión, quienes además de recibir reconocimientos, participarán con presentaciones musicales durante la gala.

Una ceremonia dedicada al orgullo latino

En esta edición serán reconocidos el Pueblo de Minnesota con el Premio Humanitario; Oscar D’León con el Premio Leyenda; el representante Joaquín Castro con el Premio al Servicio Público; Mon Laferte con el Premio a la Justicia Social; Eladio Carrión con el Premio Inspira, y Ximena Sariñana con el Premio a la Música.

La ceremonia estará encabezada por la comediante y artista Anjelah Johnson-Reyes, quien será la encargada de conducir una noche dedicada a celebrar las aportaciones de la comunidad latina.

Los Tigres del Norte y su vínculo con la comunidad

Durante décadas, Los Tigres del Norte han utilizado la música para contar historias relacionadas con la lucha, la perseverancia, la esperanza y la búsqueda de mejores oportunidades.

La agrupación recordó que en 2013 recibió el Premio Leyenda de la Herencia Hispana, reconocimiento relacionado con la manera en que sus canciones han dado voz a los desafíos de la comunidad.

Ahora, los músicos señalaron que regresar a Minnesota representa un honor, particularmente después de haberse reunido durante la primavera con grupos comunitarios que han apoyado a personas afectadas por el miedo y la discriminación en el estado.

Una agenda activa para la agrupación

La participación en los premios llega después de semanas de actividad para los llamados “Jefes de Jefes”.

El pasado 21 de agosto, la agrupación se presentó en el Hollywood Bowl de Los Ángeles durante “Celebrating Gustavo at the Bowl: Dudamel’s Playlist”, concierto dedicado al director venezolano Gustavo Dudamel.

Días después, el 23 de agosto, Los Tigres del Norte acudieron como invitados de honor a la semifinal de “México Canta en Los Ángeles”, iniciativa enfocada en impulsar a nuevos talentos y narrativas dentro de la música regional mexicana.

Durante ese encuentro interpretaron su reciente sencillo “México sigue de pie”, una canción que destaca la resiliencia y fortaleza de la comunidad ante la adversidad.

Los Premios de la Herencia Hispana fueron establecidos por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Desde entonces, los reconocimientos se han consolidado como una de las principales celebraciones dedicadas a la comunidad latina en el país, con el respaldo de más de 40 instituciones nacionales.

Entre las personalidades que han recibido estos galardones se encuentran Rita Moreno, Gloria Estefan, Bad Bunny, Celia Cruz, Ricky Martin, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Juanes, Carlos Santana, Salma Hayek y los propios Los Tigres del Norte, entre muchos otros.

La edición número 39 tendrá como escenario Minneapolis, donde la agrupación sinaloense volverá a llevar su música y su mensaje de identidad, orgullo y perseverancia ante una audiencia dedicada a celebrar la herencia latina.