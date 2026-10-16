Los Tigres del Norte llevan mensaje migrante al Tiny Desk

Los Tigres del Norte protagonizaron el Tiny Desk de NPR Music con clásicos como “Somos más americanos” y un mensaje de reconocimiento a la comunidad migrante

Los Tigres del Norte llegaron al Tiny Desk Concert de NPR Music con una presentación que combinó sus clásicos musicales con un mensaje de reconocimiento a las personas migrantes.

El video, estrenado este jueves 15 de octubre, generó reacciones en redes sociales por la interpretación de temas relacionados con las fronteras, las raíces culturales y las experiencias de la comunidad latina.

La sesión, grabada en las oficinas de NPR Music en Washington, Estados Unidos, formó parte de la programación del Latin Music Month y reunió canciones de amor, desamor e identidad migrante en un formato acústico e íntimo.

Felix Contreras presenta a Los Tigres del Norte con un mensaje migrante

Antes de que comenzara la música, Felix Contreras, ofreció una presentación emotiva en la que recordó los ataques y la discriminación que ha enfrentado históricamente la comunidad latina en Estados Unidos.

El periodista hizo referencia al cambio de fronteras ocurrido en 1848 y a la operación migratoria conocida como Operation Wetback, desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial.

Con estos antecedentes, reflexionó sobre la deshumanización de las personas migrantes y destacó el papel de las canciones de la agrupación para narrar sus experiencias.

Contreras afirmó que la comunidad latina atraviesa nuevamente momentos de agresión y reconoció a los músicos por ayudar, a través de su música, a devolver humanidad y visibilidad a las historias de quienes forman parte de ella.

Su intervención concluyó con una bienvenida al grupo, que abrió el concierto con una canción estrechamente vinculada con la reflexión del presentador.

“Somos más americanos” abre el concierto con una crítica a la discriminación

La primera interpretación fue “Somos más americanos”, tema que cuestiona la idea de que las personas migrantes son invasoras y reivindica la pertenencia, el trabajo y las raíces de quienes viven en Estados Unidos.

La letra recuerda que la frontera entre México y Estados Unidos cambió a lo largo de la historia, mientras que las comunidades, familias y culturas ya tenían una presencia arraigada en esos territorios.

Con ello, la canción cuestiona los prejuicios relacionados con el origen de las personas y plantea una reflexión sobre la identidad latinoamericana.

El mensaje también destaca las raíces indígenas, latinas y mestizas, con una reivindicación de la pertenencia al continente americano. De esta manera, el tema dio continuidad a las palabras de Contreras y colocó la experiencia migrante en el centro de la presentación.

¿Qué canciones interpretaron Los Tigres del Norte en Tiny Desk?

Después de abrir con “Somos más americanos”, los llamados Jefes de Jefes continuaron con canciones que mostraron otras facetas de su repertorio, desde el romance hasta el desamor.

Este fue el orden de los cuatro temas interpretados durante la sesión:

“Somos más americanos”

“Golpes en el corazón”

“Quiero volar contigo”

“La puerta negra”

Durante el concierto, los músicos agradecieron la presencia del público e invitaron a los asistentes a acompañarlos con sus voces. Al presentar “Ni parientes somos”, animaron a quienes estaban en el pequeño foro a cantar junto con ellos, lo que dio paso a una interpretación acompañada de aplausos.

El cierre llegó con “La puerta negra”, uno de los temas más reconocidos de la agrupación. Los asistentes respondieron con silbidos, gritos y ovaciones, además de pedir otra canción al grito de “¡Otra, otra!”, en un ambiente festivo que evocó la energía de sus conciertos multitudinarios.

Panteón Rococó también llevó un mensaje social al Tiny Desk

La participación de Los Tigres del Norte se sumó a la conversación que han generado otras agrupaciones mexicanas en el formato de NPR. Días antes, Panteón Rococó protagonizó una sesión que provocó reacciones en redes sociales por sus referencias a Palestina, las personas migrantes y las desapariciones.

Con su presentación, Los Tigres del Norte combinaron la cercanía del formato acústico con canciones que cuentan historias de identidad, desplazamiento y sentimientos personales, además de colocar la dignidad de la comunidad latina en el centro de su actuación.