Los Tigres del Norte estrenarán corrido en 'Los Simpsons'

La legendaria banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerán en un episodio de 'Los Simpsons' e interpretarán un corrido mexicano

Los fans de la agrupación Los Tigres del Norte esperan con ansias el estreno de su más reciente corrido, el cual será presentado en un escenario único en ¡Springfield!

Así es, la misma ciudad de Los Simpsons, como parte de una colaboración oficial.

Fue el sitio oficial de "The Simpsons" quien dio a conocer la noticia con la aparición de la legendaria banda en uno de los capítulos de la emblemática serie animada para presentar "El Corrido de Pedro y Homero".

De acuerdo con el sitio, el nuevo corrido de Los Tigres del Norte promete un giro muy Simpsons.

¿Cuándo se estrena?

"El Corrido de Pedro y Homero" será estrenado este próximo domingo a través del canal de televisión FOX, casa de Los Simpsons desde hace 35 años.

En la publicación de Instagram se comparten dos imágenes en donde se puede ver a la agrupación mexicana, y en otra más aparece frente al escenario Homero Simpsons bailando con un sombrero charro y junto a él, 'El Hombre Abeja', una parodia del personaje de Roberto Gómez Bolaños: "El Chapulín Colorado".

De esta manera, Los Tigres del Norte se convierten en la primera banda mexicana en aparecer en la famosa serie de la familia amarilla.

Los Tigres del Norte y su postura contra Trump

Fundada en Sinaloa, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.

La agrupación ha tomado además una postura crítica contra el Gobierno del presidente Donald Trump.

Hicieron campaña en favor de la exvicepresidenta Kamala Harris en su camino a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024 y han mostrado públicamente su defensa a los derechos de las personas migrantes una vez que el líder republicano alcanzó el poder.

Durante la gala, Los Tigres del Norte realizaron un poderoso homenaje a los inmigrantes, mostrando el rostro de familias e imágenes de las protestas que azotaron ciudades como Los Ángeles.