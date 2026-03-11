Los Sebastianes mantienen amistad con Majo Aguilar

Hace algunos años Banda Los Sebastianes y Majo Aguilar colaboraron en la canción “Mi Meta Contigo” en versión mariachi.
Posteriormente, mantuvieron una amistad y la agrupación menciona que siempre lo sientan juntos en las premiaciones.
“La conocimos justo por la canción; es una canción que ya es de Banda Los Sebastianes, se llama 'Mi meta contigo', la sacamos primeramente nosotros y luego fue como que la versión mariachi; ya tiene tiempo. Entonces conocimos ahí a Majo, muy buena onda, y pues la verdad que nosotros fuimos después a los Latin Grammy y ahí la cantamos en los Latin Grammys en la transmisión junto con Majo, así que tenemos una gran amistad con ella y siempre cotorreamos. Cada que vamos a hacer algo, siempre nos ponen juntos a Los Sebastianes y a Majo; nos pusieron ahora a presentar el premio, otra vez a cantar y bueno, ahí andamos siempre”, dijo Andrés Padilla.
La agrupación lanzará nueva discografía en este año y también comentaron que se encuentran expectantes ante las próximas colaboraciones que tendrán con Matisse.