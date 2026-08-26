‘Los Picapiedra’ tendrán reboot live action centrado en Bamm-Bamm

Ryan Gosling trabaja en un reinicio de acción real de ‘Los Picapiedra’, proyecto que tendría como protagonista a Bamm-Bamm Rubble en su etapa adulta

Ryan Gosling y su socia productora Jessie Henderson trabajan en las primeras etapas de un reinicio de acción real de ‘Los Picapiedra’ para Warner Bros., proyecto que tendría como protagonista a Bamm-Bamm Rubble en su etapa adulta.

De acuerdo con información de The Dish, Gosling y Henderson, a través de su compañía Open Invite, ya buscan a un guionista para desarrollar la historia, aunque el proyecto todavía se encuentra en una fase temprana y no hay detalles sobre el posible elenco o una fecha de estreno.

Bamm-Bamm ya fue mostrado como adolescente

No sería la primera vez que Bamm-Bamm aparece en una versión mayor. El personaje fue presentado como adolescente en ‘The Pebbles and Bamm-Bamm Show’, serie animada emitida entre 1971 y 1972.

En aquella producción, Bamm-Bamm asistía a la preparatoria de Piedradura, tenía una relación sentimental con Pebbles Picapiedra y hasta formaba con ella un grupo musical llamado Bedrock Rockers.

Ahora, el proyecto de Warner Bros. buscaría dar un nuevo giro al personaje al mostrarlo como adulto, aunque todavía se desconoce si Pebbles, Fred, Wilma, Barney y Betty tendrán participación en la historia.

La franquicia creada por Hanna-Barbera ya fue llevada al cine en acción real en dos ocasiones.

La primera fue ‘Los Picapiedra’ (1994), protagonizada por John Goodman como Fred, Rick Moranis como Barney, Elizabeth Perkins como Wilma y Rosie O'Donnell como Betty.

Seis años después llegó ‘Los Picapiedra en Viva Rock Vegas’ (2000), con Mark Addy, Stephen Baldwin, Kristen Johnston y Jane Krakowski en los papeles principales.

Ambas películas acumularon aproximadamente 401 millones de dólares en taquilla mundial.

Ryan Gosling continúa apostando por grandes franquicias

El nuevo proyecto se suma a una etapa de gran actividad para Gosling, quien recientemente protagonizó y produjo ‘Project Hail Mary’, producción de Amazon MGM que ha superado los 680 millones de dólares en la taquilla mundial.

Además, el actor mantiene otros proyectos relacionados con importantes franquicias de Hollywood, entre ellos el reinicio de ‘Ghost Rider’ de Marvel Studios.

Gosling también forma parte de las conversaciones para una posible secuela de ‘Barbie’, cinta que protagonizó junto a Margot Robbie y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Warner Bros. en la historia.

Por ahora, el reinicio de ‘Los Picapiedra’ permanece en desarrollo y todavía no se han anunciado director, guionista definitivo, reparto ni fecha de estreno.