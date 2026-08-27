Los personajes más memorables de Tim Curry que ahora son de culto

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, además de personajes como Wadsworth en Clue

Tim Curry, actor británico recordado por interpretar al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It (Eso), de Stephen King, construyó una trayectoria marcada por personajes extravagantes, villanos carismáticos y actuaciones que trascendieron géneros y generaciones.

Aunque para muchos espectadores su rostro quedó asociado para siempre con el payaso demoníaco de It, el intérprete participó en numerosas producciones que demostraron su versatilidad, tanto en el cine como en la televisión y el teatro.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, además de personajes como Wadsworth en Clue, el Señor de las Tinieblas en Legend y el conserje del hotel Plaza en Mi Pobre Angelito 2.

Frank-N-Furter, el personaje que convirtió a Tim Curry en un ícono

Uno de los papeles más emblemáticos de Tim Curry fue el del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975 bajo la dirección de Jim Sharman.

En esta película musical estadounidense, que combina elementos del terror y la comedia, Curry interpretó al científico travestido que se presenta como un “dulce travesti de Transilvania Transexual”. El personaje le permitió desplegar su formación teatral, además de sus habilidades para cantar y actuar.

Curry había originado el personaje en los escenarios de Londres antes de llevarlo a la pantalla grande. Su carisma, teatralidad y presencia escénica hicieron de Frank-N-Furter una figura fundamental del cine de culto y de la cultura queer.

The Rocky Horror Picture Show terminó convirtiéndose en una celebración del cine B y en una de las películas de culto más importantes, mientras que la interpretación de Curry quedó como uno de los trabajos definitivos de su carrera.

Pennywise: el payaso que marcó al cine de terror

En 1990, Tim Curry asumió uno de los personajes que definirían su carrera: Pennywise, el payaso demoníaco creado por Stephen King para la historia de It.

La producción, dirigida por Tommy Lee Wallace, fue concebida como una miniserie de televisión y posteriormente también fue comercializada como película. En ella, Curry dio vida al macabro payaso que secuestra niños y utiliza una apariencia aparentemente inofensiva para provocar terror.

La interpretación destacó por combinar humor, crueldad y una mirada inquietante. La hiperexpresividad del actor tuvo un papel fundamental para construir a uno de los rostros más aterradores del terror de aquella época.

La actuación de Curry marcó a una generación y, para muchos seguidores de la obra de Stephen King, continúa siendo una de las versiones más recordadas de Pennywise, incluso después de las adaptaciones posteriores.

Wadsworth y el humor de Clue

Otro de los personajes más recordados de Tim Curry apareció en Clue, película de 1985 basada en el popular juego de mesa.

Curry interpretó a Wadsworth, un mayordomo hiperactivo y sarcástico que se convierte en una de las piezas centrales de esta comedia de misterio.

El ritmo de sus diálogos, las explicaciones pronunciadas a toda velocidad y las distintas versiones del desenlace ayudaron a convertir al personaje en uno de los favoritos de culto dentro de la filmografía del actor.

El Señor de las Tinieblas en Legend

También en 1985, Tim Curry apareció en Legend, la película de fantasía dirigida por Ridley Scott y protagonizada junto a Tom Cruise.

Para interpretar al Señor de las Tinieblas, Curry estuvo cubierto por un elaborado maquillaje y prótesis que transformaron por completo su apariencia.

El actor dio vida a un diablo seductor y amenazante, con una actuación imponente y de carácter operático que se convirtió en otra muestra de su capacidad para interpretar personajes extravagantes.

Rooster Hannigan y otros personajes memorables

En Annie, estrenada en 1982, Curry interpretó a Rooster Hannigan, el hermano estafador y malvado de Miss Hannigan, personaje interpretado por Carol Burnett.

Se trató de otro villano musical cargado de energía, con una participación destacada en el número Easy Street.

La trayectoria de Curry también incluye personajes muy recordados en producciones de diferentes géneros. Entre ellos está Mr. Hector, el conserje del hotel Plaza en Home Alone 2: Lost in New York, de 1992.

En 1996 interpretó a Long John Silver en Muppet Treasure Island, uno de sus trabajos favoritos personales, según él mismo. También encarnó al Cardenal Richelieu en The Three Musketeers, de 1993.

Tim Curry también conquistó el cine familiar con su voz

La filmografía de Tim Curry incluye además distintos trabajos de voz. En FernGully: The Last Rainforest, de 1992, prestó su voz a Hexxus, el monstruo relacionado con la contaminación.

Otro de sus personajes de voz más reconocibles fue Nigel Thornberry, de The Wild Thornberrys, un personaje entrañable que también se convirtió en una figura muy recordada por el público.

El actor demostró así que su capacidad para construir personajes no dependía únicamente de su presencia física frente a las cámaras, sino también de una voz inconfundible y una particular manera de interpretar.

Las cinco películas más destacadas de Tim Curry

Además de los personajes que definieron su trayectoria, entre las películas más destacadas de Tim Curry se encuentran títulos de terror, comedia, aventuras, fantasía y suspenso.

Scary Movie 2 (2001), dirigida por Keenen Ivory Wayans, mostró otra faceta del intérprete al combinar dos de sus grandes registros: el terror y la comedia. En esta segunda entrega de la saga paródica, Curry interpretó al Profesor, quien invita a un grupo de estudiantes a investigar los misterios de la mansión “Hell House”.

En Los Muppets en la isla del tesoro (1996), dirigida por Brian Henson, Curry encarnó al pirata Long John Silver. La película, quinta producción cinematográfica de Los Muppets, le permitió combinar su formación como artista interdisciplinario con su soltura para interactuar con los personajes creados mediante muñecos.

La caza del Octubre Rojo (1990), dirigida por John McTiernan, mostró al actor en un registro distinto. En este thriller de suspenso y espionaje ambientado durante la Guerra Fría, compartió elenco con Sean Connery, Sam Neill y Alec Baldwin e interpretó al Dr. Petrov.

Aunque se trata de un papel secundario y de una película que no suele ser de las primeras asociadas con el nombre del actor, su participación demostró su capacidad para desenvolverse más allá de la comedia, la fantasía y el terror.

Una carrera que también brilló en el teatro

La trayectoria de Tim Curry no se limitó al cine y la televisión. El actor también tuvo una importante carrera teatral, con participaciones como Mozart en Amadeus y King Arthur en Spamalot.

Por su trabajo en los escenarios recibió nominaciones a los premios Tony, mientras que en 1994 obtuvo un Emmy, reconocimientos considerados entre los galardones más importantes de la industria.

A lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, Curry destacó por su capacidad para apropiarse de cada escena mediante la teatralidad, su voz inconfundible y una combinación particular de humor, amenaza y seducción.

Los últimos años de Tim Curry

Tim Curry, nacido en Cheshire, Inglaterra, en 1946, comenzó su carrera en el West End de Londres antes de dar el gran salto a Hollywood durante la década de los años sesenta.

Durante más de una década enfrentó graves problemas de salud después de sufrir un derrame cerebral masivo en 2012, que limitó su movilidad y su habla y del que nunca llegó a recuperarse por completo.

Curry publicó el año pasado sus memorias, tituladas Vagabond, en las que repasó sus cinco décadas de carrera, desde sus comienzos en el teatro hasta algunos de sus papeles más icónicos.

En el libro también ofreció detalles sobre el derrame cerebral que sufrió en 2012. Incluso el año pasado acudió a un evento público en silla de ruedas.

Los primeros reportes señalan que el actor falleció anoche en su casa de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Tim Curry falleció a los 80 años. Su trayectoria quedó marcada por grandes producciones de Hollywood, películas infantiles en las que prestó su voz a personajes entrañables y clásicos de culto que permanecieron en la memoria del público.

La noticia de su muerte se da a conocer apenas un día después de que también se informara sobre el fallecimiento de Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años, tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer.