Los mejores memes que dejó la 'tiradera' de Shakira a Piqué

Tras lanzarse el tema de Shakira y Bizarrap con dedicatoria a Piqué, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar con divertidos memes

Por: Luz Camacho

Enero 12, 2023, 10:27

Las redes sociales reaccionaron a la colaboración entre Shakira y Bizarrap que estuvo cargada de directas a su expareja, Gerard Piqué, con divertidos memes.

A menos de 16 horas de su lanzamiento, el tema que lleva el nombre SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 se encuentra en la posición número 1 de las tendencias de YouTube al sumar 33 millones de reproducciones.

Estrofas como 'Una loba como yo no está pa tipos como tú', 'A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú', 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, 'Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena', 'Yo solo hago música perdón que te sal-pique', 'Cambiaste un Ferrari por un Twingo' y 'Yo valgo por dos de 22', causaron furor entre los internautas, quienes sacaron a relucir toda su imaginación y sacaron el lado más cómico de la 'tiradera' al ex futbolista español Piqué.

Cabe recordar que este no es el primer tema que la cantante lanza tras el escándalo de su ruptura y la presunta infidelidad el ex jugador del Barcelona, ya que en 2022 presentó los sencillos 'Te felicito', con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y 'Monotonía', en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.



Estos son los divertidos memes de la nueva canción de Shakira y Bizarrap:





































Shakira y Piqué estarían por redefinir acuerdo de custodia tras enojo de la cantante



Apenas ayer se dio a conocer que Shakira y Piqué podrían próximamente entrar en negociaciones para redefinir las condiciones del acuerdo de custodia de sus hijos, Milan y Sasha.

Esto debido a que la intérprete de 'Loba' se encuentra molesta con su expareja por haber expuesto a su hijo a una transmisión 'en vivo' el pasado fin de semana.



Pues de acuerdo a un comunicado de la oficina que representa a Shakira, la colombiana no había autorizado que el pequeño de 9 años apareciera en el show digital junto a su padre.



En el texto se calificó a dicha transmisión como 'una discusión de contenido adulto”, pues Gerard llamó “el violador” al creador de contenidos DJ Mariio frente a Milan.



Apenas el pasado 1 de diciembre, Shakira y Piqué habían firmaron en un juzgado de Barcelona un acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos en Miami.