“Amanecer en la cosecha” recaudó 21.25 millones de dólares en funciones previas y apunta a superar los 100 millones en su estreno

La nueva película de la franquicia “Los juegos del hambre”, titulada “Amanecer en la cosecha” (“Sunrise on the Reaping”), comenzó su recorrido en taquilla con resultados positivos: obtuvo 21.25 millones de dólares durante sus funciones de preestreno en Estados Unidos y Canadá.

La cifra corresponde a las proyecciones de acceso anticipado del miércoles 18 de noviembre y las funciones nocturnas del jueves 19. De acuerdo con los reportes de la industria, alrededor de cinco millones de dólares provinieron de las primeras exhibiciones, mientras que otros 16.25 millones se recaudaron durante la noche del jueves.

Con este arranque, la producción apunta a superar los 100 millones de dólares durante su primer fin de semana en la taquilla norteamericana, aunque las estimaciones varían entre el pronóstico de Lionsgate y las expectativas de los exhibidores.

El segundo mejor preestreno de la franquicia

Los 21.25 millones de dólares colocan a “Amanecer en la cosecha” como la segunda película con mayor recaudación en funciones previas dentro de la saga. El primer lugar continúa en manos de “En llamas” (“Catching Fire”), que consiguió 25.2 millones de dólares en 2013.

El resultado también supera ampliamente el de la anterior precuela, “Balada de pájaros cantores y serpientes”, que obtuvo 5.75 millones de dólares en sus preestrenos en 2023 y posteriormente debutó con 44.6 millones en su primer fin de semana.

La diferencia refleja el interés del público por la historia de Haymitch Abernathy, uno de los personajes más reconocidos de la franquicia, cuyo pasado es el eje de esta nueva entrega.

¿Cuánto podría recaudar en su primer fin de semana?

Las proyecciones apuntan a un estreno superior a los 100 millones de dólares en Norteamérica. Sin embargo, Lionsgate mantiene una estimación más conservadora, cercana a los 85 millones, mientras que fuentes de las cadenas de exhibición consultadas por medios especializados consideran que la película podría aproximarse a los 125 millones.

Por su parte, las previsiones de Boxoffice Pro ubican el posible debut entre 100 y 120 millones de dólares. La cinta llegará a aproximadamente 3 mil 900 salas, con presencia en formatos de gran pantalla.

Si alcanza la barrera de los 100 millones, se convertiría en el primer estreno de Lionsgate en superar esa cantidad desde “Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2”, que debutó con 102 millones de dólares en 2015.

La historia de Haymitch regresa a la pantalla

“Amanecer en la cosecha” está basada en la novela de Suzanne Collins y cuenta la historia de un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante los 50 Juegos del Hambre, una edición especial en la que participan el doble de tributos.

El elenco incluye a Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Glenn Close, Elle Fanning y Jesse Plemons. Además, la producción cuenta con la participación de figuras de las películas anteriores, entre ellas Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

La película representa la sexta entrega cinematográfica de la saga y llega después de “Balada de pájaros cantores y serpientes”, estrenada en 2023. La franquicia acumula más de 3 mil 300 millones de dólares en taquilla mundial.

El desempeño de los próximos días permitirá conocer si la nueva historia de Panem cumple las expectativas y consigue devolver a la saga a los niveles de recaudación de sus primeras películas.