Los Foo Fighters lanzan un nuevo álbum, 'Your Favorite Toy'

Este nuevo lanzamiento representa un retorno a las raíces más intensas del rock para la banda originaria de Seattle. Como parte de su promoción

La banda estadounidense Foo Fighters presentó este viernes su más reciente álbum titulado 'Your Favorite Toy', un material que fue grabado en casa y que marca su primer trabajo con Ilan Rubin como baterista, de acuerdo con información difundida por Sony Music.

El disco fue coproducido por el propio grupo junto a Oliver Roman, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Mark "Spike" Stent. Se trata del duodécimo álbum de estudio de la agrupación liderada por Dave Grohl, exintegrante de Nirvana.

Un regreso al sonido más crudo del rock

Este nuevo lanzamiento representa un retorno a las raíces más intensas del rock para la banda originaria de Seattle. Como parte de su promoción, en febrero pasado estrenaron el sencillo que da nombre al disco.

De acuerdo con la discográfica, la crítica ha coincidido en que este trabajo es uno de los más enérgicos del grupo en los últimos años. Medios como The New York Times lo han descrito como un regreso al estilo más esencial del garage rock.

Sencillos previos y mensaje de sus canciones

En los meses previos al estreno, la agrupación lanzó varios adelantos, entre ellos 'Asking for a Friend', 'Of All People', 'Caught In The Echo' y 'Your Favorite Toy'.

Sobre uno de estos temas, Grohl comentó:

"Es una canción para quienes han esperado con paciencia, aferrándose a la esperanza y la fe para ver un nuevo horizonte".

Gira internacional por América, Europa y Oceanía

La banda iniciará el próximo 29 de abril una gira en Bridgeport, Estados Unidos, que contempla presentaciones en diversas ciudades europeas como Oslo, Estocolmo, Varsovia, Múnich, París, Liverpool y Madrid, donde se presentarán el 8 de agosto en el Mad Cool.

Posteriormente, el 4 de agosto retomarán su recorrido por América con un concierto en Toronto, seguido de fechas en Detroit, Chicago, Filadelfia, Nashville y Los Ángeles.

También formarán parte del festival Rock in Rio en Brasil el próximo 4 de septiembre. Después regresarán a Estados Unidos antes de viajar a Australia, donde ofrecerán conciertos en Melbourne, Adelaida y Perth. La última fecha programada hasta ahora está prevista para el 25 de enero de 2027.

Integrantes y banda invitada

Foo Fighters está conformado por Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin. En gran parte de la gira estarán acompañados por la agrupación liderada por Josh Homme, Queens of the Stone Age.