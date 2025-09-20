Lorna Cepeda, 'la peliteñida' visitará Monterrey en noviembre

La actriz colombiana estará en tierras regias para presentarse en La Conve 64, la cual se celebrará este 22 y 23 de noviembre en Cintermex

Aunque ya pasaron casi 25 años desde que se transmitió el final de la telenovela colombiana "Yo Soy Betty la Fea", esta sigue estando vigente en la cultura popular, particularmente en México.

Ante esto, La Conve, uno de los eventos más esperados por el mundo geek en Nuevo León, anunció la visita de Lorna Cepeda, quien dio vida a Patricia Fernández, también conocida como "la peliteñida".

La colombiana estará en tierras regias para La Conve 64, la cual se celebrará este 22 y 23 de noviembre en Cintermex, la que ha sido casa del evento prácticamente durante todas sus ediciones.

El anuncio de su visita a Monterrey generó mucha alegría entre los internautas, pues gran parte de los milenials y centenials crecieron con esta telenovela que desde su estreno en 1999 generó un gran arraigo en México.

Esta no es la primera vez que un actor de esta telenovela visita la ciudad, pues hace apenas unos meses estuvo en Monterrey Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Armando Mendoza.