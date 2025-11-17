Lola Cortés sorprende al dedicar inesperado mensaje a Jolette

La acción revivió su historia de tensiones, pero ahora ambas dejaron ver un lado inesperado que encendió el debate en redes.

La relación entre Lola Cortés y Jolette, una de las más comentadas en la historia de La Academia, dio un giro inesperado tras un intercambio reciente que sorprendió al público. Años después de los fuertes desencuentros que marcaron su paso por el reality, ambas mostraron un inusual gesto de apoyo que rápidamente captó la atención de redes sociales y medios de espectáculos.

Durante su visita al programa Venga la Alegría, Lola dedicó unas palabras a Jolette, respondiendo a un mensaje que la exacadémica había enviado previamente. Frente a cámaras, la actriz expresó: “Mi niña Jolette, mi niña… muchísimas gracias por su mensaje”, dejando ver una emoción evidente mientras hablaba. Aseguró que pocas personas comprenden la presión emocional detrás de un reality y envió a Jolette “amor, bendiciones y mucha salud”.

El gesto tomó relevancia porque su relación había sido marcada por fuertes tensiones durante La Academia, donde sus opiniones y desencuentros crearon uno de los momentos más recordados del programa. Sin embargo, esta vez el ambiente fue distinto: respeto, empatía y una inesperada cercanía reemplazaron el conflicto.

La respuesta de Jolette, emitida previamente en una entrevista, también sorprendió por su tono conciliador. Afirmó que no planea juzgar a la “Lola actual” y que jamás atacaría a una mujer que atraviesa un momento complicado. Incluso celebró que Cortés haya podido salir adelante y le deseó recuperación y bienestar. Su postura fue clara: apoyar en lugar de avivar viejas disputas.

El intercambio generó conversación inmediata en redes, donde muchos celebraron este giro inesperado. Usuarios destacaron que, en un ambiente televisivo frecuentemente dominado por el enfrentamiento, ambas optaron por una postura de humanidad que contrastó con su pasado.

Para Lola, la muestra de apoyo llegó en un momento sensible; para Jolette, representó la oportunidad de demostrar madurez y empatía. Un capítulo inesperado que reescribió la narrativa de uno de los “beefs” más memorables de la televisión mexicana.