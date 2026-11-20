Con su triunfo en La Granja VIP 2, Ivonne saldrá de riesgo, moverá la placa de nominados con la traición y competirá por el título de capataz.

Tras haber participado en la intensa dinámica por la salvación dentro de La Granja VIP 2, Ivonne logró imponerse y se ganó la salvación de esta semana, asegurando un respiro clave en la competencia. Sin embargo, antes de llegar a la prueba decisiva, los habitantes tuvieron que enfrentarse a la famosa dinámica de echar tierra, una instancia estratégica pensada para que uno de los nominados quedara fuera y no pudiera acceder al privilegio de salvarse.

En esa polémica dinámica previa, el gran afectado fue Bicolor, quien ya no pudo seguir compitiendo por la salvación tras haber sido elegido por sus propios compañeros para quedar bloqueado. De esta manera, sus posibilidades de salir de la zona de riesgo por mérito propio en la arena se vieron frenadas antes de comenzar el reto principal, dejando la contienda en manos del resto de los participantes en peligro.

El poder de la traición y su pase por el título de Capataz

Con el triunfo en sus manos, el panorama cambia por completo para Ivonne, ya que será la encargada de llevar a cabo mañana la temida traición: deberá tomar una decisión estratégica para llevar directamente a uno de los granjeros a la placa de nominados y, al mismo tiempo, sacar a uno de sus compañeros actuales de la placa, moviendo por completo las alianzas dentro del reality show.

Por si fuera poco, la jornada resultó redonda para la participante, pues Ivonne también se coronó como "el más gallito", un reconocimiento gracias al público, que no solo reafirma su buen desempeño en las pruebas físicas y de destreza, sino que además le otorga el derecho directo a participar en la contienda para convertirse en el próximo Capataz la siguiente semana. Con estos beneficios acumulados, Ivonne pasa de estar en riesgo a convertirse en la figura central que definirá el rumbo del juego en los próximos días.