Logra #1 'Dandelion' de Ella Langley en el Billboard 200

Antes de Langley, la última artista en conseguir al menos dos semanas en la cima de este listado con un álbum country fue Beyoncé con ‘COWBOY CARTER'.

El álbum ‘Dandelion’ de la cantante country Ella Langley alcanzó un nuevo hito en la industria al mantenerse por segunda semana consecutiva en el No. 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el primer disco de una mujer del género en lograrlo desde 2024.

El proyecto no solo debutó en la cima, también logró sostener su dominio en el listado más importante de álbumes en Estados Unidos, consolidando el impacto comercial de la artista en el panorama global.

¿Qué representa el logro de ‘Dandelion’?

Con esta marca, Langley rompe una sequía de dos años para el country femenino en la cima del Billboard 200, luego de que ninguna otra artista del género lograra mantenerse más de una semana en el primer lugar.

El álbum abrió con 169,000 unidades equivalentes en su primera semana, convirtiéndose en el mayor debut de 2026 para una artista femenina y el más fuerte para un disco country de mujer en ese periodo.

En su segunda semana, el material se mantuvo en la cima con más de 100,000 unidades, confirmando la solidez de su recepción tanto en ventas como en streaming.

¿De qué trata el álbum de Ella Langley?

‘Dandelion’ es el segundo álbum de estudio de Langley y combina country contemporáneo con influencias pop y sonidos vintage, con una narrativa centrada en experiencias personales, relaciones y crecimiento emocional.

El proyecto está impulsado por el éxito de “Choosin’ Texas”, tema que dominó las listas durante semanas y ayudó a posicionar a la cantante como una de las figuras emergentes más fuertes del género.

Además, la producción incluye colaboraciones como el dueto con Morgan Wallen, que amplía el alcance comercial del álbum y refuerza su presencia en la escena country actual.

La crítica ha destacado su estilo que mezcla americana, country-pop y sonidos setenteros, con letras centradas en perspectivas femeninas dentro del género.

Beyoncé había logrado la última marca similar

Antes de Langley, la última artista en conseguir al menos dos semanas en la cima del Billboard 200 con un álbum country fue Beyoncé con ‘COWBOY CARTER’ en 2024.

Ese disco debutó en el primer lugar con más de 407,000 unidades en su semana inicial, el mayor arranque de ese año, y se mantuvo dos semanas consecutivas en el No. 1.

Además, el proyecto marcó un precedente al convertir a Beyoncé en la primera mujer afroamericana en liderar simultáneamente las listas de country y el Billboard 200.