Localizan con vida a nieta de Paquita la del Barrio

La familia de Kelly Ariadne confirmó que la joven fue encontrada con vida tras permanecer 40 días desaparecida; la investigación continuará

Kelly Ariadne, nieta de la cantante Paquita la del Barrio, fue localizada con vida luego de permanecer desaparecida durante más de un mes, informó su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales de la intérprete.

La joven había sido vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, por lo que desde entonces se mantenía activa su ficha de búsqueda.

La familia confirmó que fue localizada con vida

La noticia fue dada a conocer la mañana de este miércoles mediante un comunicado, en el que los familiares expresaron su agradecimiento a las personas, colectivos, medios de comunicación y autoridades que participaron en la búsqueda.

"Hoy, con enorme alivio y gratitud, informamos que Kelly ha sido localizada con vida... Es importante precisar que este hecho no pone fin a las investigaciones. Confiamos en que las autoridades competentes continuarán con el curso de las diligencias hasta esclarecer lo sucedido".

La familia también aclaró que la investigación continuará abierta para determinar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de la joven.

Las versiones sobre su desaparición

Tras su desaparición, trascendió que Kelly Ariadne presuntamente se había escapado de un centro de rehabilitación, quien aseguró que la familia no había confirmado públicamente que la joven se encontraba internada.

En ese momento, medios locales reportaron que Kelly habría ingresado al centro de rehabilitación tres días antes de desaparecer y que posteriormente abandonó las instalaciones.

De acuerdo con las versiones difundidas, la última vez que sus familiares la vieron fue el 18 de mayo, cuando recibió la visita de su padre en dicho centro. Dos días después, el personal notificó a la familia que la joven había salido del lugar dejando sus pertenencias.

Aunque la localización de Kelly Ariadne representa un alivio para sus familiares, el comunicado enfatiza que las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer qué ocurrió durante los más de 40 días en los que permaneció desaparecida.