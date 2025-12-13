Llora Taylor Swift al recordar a niñas asesinadas en Southport

En su nuevo documental 'The End of an Era', la cantante rememora la tragedia que le costó la vida a tres menores en un estudio de danza

La estrella del pop Taylor Swift rompe a llorar en su nuevo documental 'The End of an Era' al recordar a las tres niñas asesinadas en 2024 en Southport (Reino Unido) durante una clase de baile con canciones de la artista.

"Hubo este ataque horrible cerca de Liverpool en una fiesta temática de Taylor Swift... Eran niñas pequeñas", relata la cantante, visiblemente emocionada, antes de subirse al escenario del estadio Wembley, en Londres, poco tiempo después del crimen.

Swift se ve obligada a hacer una pausa mientras rememora la tragedia, y entre lágrimas cuenta frente a la cámara que va a conocer a las familias de algunas de las víctimas antes de dar el concierto.

"Todo va a ir bien, porque cuando los vea no voy a estar así, voy a estar sonriente", asegura en el documental, enfocado en su exitosa gira 'The Eras Tour' y que estrenó sus dos primeros capítulos hoy en Disney+.

Tras reunirse con las familias -un encuentro que no se plasma en el documental- Swift, vestida con uno de los conjuntos que lució en el 'Eras Tour', vuelve a llorar antes de subir al escenario mientras su madre, Andrea, trata de consolarla.

La tragedia en un estudio de danza

La tragedia ocurrió el 29 de julio de 2024, cuando un joven de 17 años entró al estudio de danza Hart Space, en Southport, y empezó a acuchillar a un grupo de niñas que bailaban al ritmo de las canciones de Swift.

Las víctimas fueron Alice da Silva Aguiar, de 9 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Bebe King, de 6.

El asesino, Axel Rudakubana, se declaró culpable del crimen y fue condenado en un tribunal de Liverpool a un tiempo mínimo de prisión de 52 años.

En el largometraje, Swift también recuerda el plan de ataque terrorista que la obligó a cancelar sus conciertos en Viena (Austria), previstos para agosto de 2024.

"Es un poco extraño afrontar estos últimos cinco conciertos en Europa, porque este es el primero en el que siento como si estuviera 'en la cuerda floja'", reconoce.

Además, destaca que ha estado "un poco desorientada" tras haber esquivado "una situación que podría haber derivado en una masacre".

Documental 'The End of an Era'

Por ahora, solo están disponibles los dos primeros episodios del nuevo proyecto de Swift, que llega poco después de que la artista lanzara su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', el pasado octubre.

En total, el documental cuenta con seis capítulos. El próximo viernes, la plataforma de 'streaming' estrenará los siguientes dos episodios, y el 26 de diciembre publicará los dos últimos.