Llora Alejandra Guzmán al recordar a su madre Silvia Pinal

La cantante Alejandra Guzmán rompió en llanto en la Feria de Tlaxcala 2026 al interpretar 'Bye, Mamá' en honor a la actriz Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre, Silvia Pinal, durante su presentación en la Feria de Tlaxcala 2026. El momento ocurrió mientras interpretaba “Bye, Mamá”, acompañada por fotografías de la actriz proyectadas en las pantallas del escenario.

La cantante se presentó la noche del viernes 23 de octubre en el Teatro del Pueblo, como parte del segundo día de actividades de la feria. En medio del repertorio, compartió con los asistentes cuánto extraña a su madre y continuó cantando mientras se limpiaba las lágrimas entre estrofas.

“Bye, Mamá” da paso al recuerdo de Silvia Pinal

Las imágenes mostraron a Silvia Pinal en diferentes etapas de su vida y acompañaron una interpretación marcada por la emoción de Guzmán. Aunque el llanto fue visible, la artista mantuvo la canción y siguió con el espectáculo.

El recuerdo de su madre también coincidió con una presentación en un estado al que la cantante expresó su cariño. Durante la velada, habló de sus vínculos familiares y de experiencias de infancia relacionadas con Tlaxcala.

Una noche de rock y recuerdos en el Teatro del Pueblo

El concierto tuvo una duración aproximada de dos horas e incluyó cambios de vestuario y escenografía. Entre las canciones que interpretó estuvieron “Hey Güera” y “Verano Peligroso”, acompañadas por las voces de sus seguidores.

La presentación reunió a público de distintas generaciones y combinó los temas más conocidos de su trayectoria con el recuerdo personal de Silvia Pinal. El homenaje durante “Bye, Mamá” fue uno de los momentos que marcaron su paso por la feria.