Llevan Pablo Montero y Natalia Alcocer romance fuera de pantalla

La pareja consolidó la relación que inició durante las transmisiones del reality show tras compartir una velada íntima en redes sociales.

El romance finalmente saltó de la televisión a la realidad. Pablo Montero, de 52 años, y Natalia Alcocer, de 37 años, encendieron las redes sociales luego de que el cantante compartió un video en sus cuentas oficiales donde se aprecia a ambos disfrutando de un íntimo encuentro.

La pareja, que ingresó soltera al reality show La Granja VIP 2, protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada al reencontrarse frente a las cámaras y revivir una cercanía que, según han revelado, data de su juventud, cuando se conocieron años atrás, gracias a una tía de Natalia.

De la convivencia en el reality al romance formal

Tras semanas de especulaciones y de haber anunciado dentro del programa que decidieron darse una oportunidad como novios, ambos famosos han demostrado que su relación continúa fuera de los foros de televisión.

En la publicación compartida por el intérprete mexicano, se observa a Natalia Alcocer sonriente mientras comparten una cena, acompañada del texto: "Nuestro encuentro" junto a emojis de corazones.

La noticia generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos, quienes recuerdan la complicidad que construyeron en el programa y celebran que este vínculo haya trascendido tras el cierre del proyecto televisivo.