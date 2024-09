Lleva Caifanes a las 'Nubes' a su público regio

Fueron casi tres de complicidad entre el grupo y sus seguidores que atestaron el auditorio.

Casi un año después de su última cita con Caifanes, se reencontró con sus fanáticos regios, quienes desde la primera canción se le entreverán totalmente.

En punto de las 9:26 de la noche, el vocalista Saúl Hernández salió sólo al escenario para soltar las primeras notas de "Miedo", luego se le unió el resto de la banca con quienes cantó "Antes de que nos olviden".

Para la tercera canción que fue "Dioses Ocultos", el público en su totalidad saltó de sus asientos y ya no se sentó porque luego siguió "Para que no digas que no pienso en ti" y "Nubes", dos de los himnos de la banda mexicana.

Cada uno de los integrantes tuvo oportunidad para lucirse, desde Diego Herrera, con el saxofón; Alfonso Andre, en la batería y el mismo Hernández.

A las 10:10 de la noche, Saúl hizo una especie de homenaje a la lucha feminista.

Lamentó la cantidad de feminicidios en el país y dijo que son las mujeres las que están transformando al país.

"Necesitamos más hombres y menos machos", afirmó.

Con ese mensaje dio pie al video de Vivian Quintana, "Canción sin miedo".

Luego vinieron canciones como "La vida no es eterna", "Piedra" y "Para que nadie te haga daño".

A las 10:30, la banda empezó a desempolvar los éxitos de Jaguares, como "Detrás de los cerros" y "Nunca te doblarás".

"Esto apenas está iniciando", dijo Saúl tras cantar "Mátenme porque me muero" y "De noche todos los gatos son pardos".

El grupo se "despidió" a las 11:00 de la noche, pero luego volvió al escenario con las letras del himno nacional para tocar más de una hora más canciones como "Hasta morir".

La sorpresa de la noche fue la presencia de Miguel Sabbagh, de Maldita Vecindad, aunque Saúl lo presentó como integrante de Café Tacuba. Con él cantaron la de Pachuco.

Luego llegaron otros "himnos" del grupo, como "Te lo pido por favor", de Juan Gabriel; la más esperada de la noche "No dejes que" y finalmente cerraron a las 11:55 de la noche del sábado con "La célula que explota".

A las 00:07 minutos ya del domingo en el sonido se escuchó "Imagine" de John Lennon.

Toda la presentación estuvo llena de mensajes sobre consciencia social, lo cual fue aplaudido por público que atiborró el auditorio.

