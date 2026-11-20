La función del 12 de noviembre se sumó tras agotarse la del 14 de noviembre y habilitó preventa mediante código en el portal del cantante.

A pocas horas de abrir las preventas de boletos para "The Last King World Tour-Latam 2027", el artista puertorriqueño Don Omar registró sold out en múltiples presentaciones a lo largo de Latinoamérica, lo que impulsó de inmediato la apertura de nuevas fechas tanto en la Ciudad de México como en Medellín, Colombia.

En territorio mexicano, luego de agotar por completo las entradas para su concierto del 14 de noviembre de 2027, se confirmó una segunda fecha en el mismo recinto para el 12 de noviembre de 2027. A través de sus redes sociales, el intérprete celebró la respuesta de su audiencia mexicana y anunció la disponibilidad de la preventa para la nueva función.

"¡MÉXICO, ESTO YA ES UNA LOCURA! La respuesta de mis hermanos mexicanos ha sido tan increíble que no nos quedó otra que abrir una SEGUNDA FECHA EN CDMX. Gracias por tanto cariño y por seguir demostrando que lo nuestro tiene historia para rato”.

De igual forma, tras agotarse los boletos para su presentación del 7 de noviembre de 2027 en Colombia, se anunció una nueva fecha en Medellín para el 6 de noviembre de 2027, cuya preventa inicia hoy mismo a las 09:00 p.m.

Plazas que ya reportan sold out

La alta demanda tras el arranque de preventas este 19 de noviembre de 2026 ya dejó sin localidades disponibles a las siguientes paradas de la gira.

Buenos Aires , Argentina : 23 de octubre.

, : 23 de octubre. Santiago , Chile : 27 de octubre.

, : 27 de octubre. Lima , Perú : 28 de octubre.

, : 28 de octubre. Bogotá , Colombia : 4 de noviembre.

, : 4 de noviembre. Cali , Colombia : 5 de noviembre.

, : 5 de noviembre. Medellín , Colombia : 7 de noviembre —con nueva fecha abierta para el 6 de noviembre.

, : 7 de noviembre —con nueva fecha abierta para el 6 de noviembre. Ciudad de México , México : 14 de noviembre —con nueva fecha abierta para el 12 de noviembre.

, : 14 de noviembre —con nueva fecha abierta para el 12 de noviembre. Ciudad de Guatemala , Guatemala : 18 de noviembre.

, : 18 de noviembre. San Salvador, El Salvador: 20 de noviembre.

Con nueve recintos agotados en tiempo récord y nuevas fechas sumadas en México y Colombia, el regreso de Don Omar a los escenarios latinoamericanos en 2027 marca uno de los arranques de taquilla más contundentes del género urbano.