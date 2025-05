Llegará Plaza Sésamo al catálogo de Netflix este año

"Sesame Street" ("Plaza Sésamo") alcanzó un acuerdo con Netflix para salvar a una de las series infantiles más famosas del mundo de la ruina financiera, informó este lunes el coloso del entretenimiento.

La nueva temporada, prevista para finales de año en todo el mundo, presentará nuevos cambios de formato, como el regreso de secciones como "Elmo's World" (El mundo de Elmo) o Cookie Monster’s Foodie Truck (El camión de comida del Monstruo de las Galletas).

N IS FOR NETFLIX!



Sesame Street is joining the Netflix family! Brand new episodes — as well as past seasons — will premiere later this year. pic.twitter.com/SMEqHm29a2