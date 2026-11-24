Una publicación conjunta con Vive Latino mostró el nombre de Luis Miguel y una fecha sin detallar si habrá lanzamiento, anuncio o show.

Una publicación conjunta de Spotify México y Vive Latino encendió las redes sociales al colocar el nombre de Luis Miguel acompañado de la fecha 3 de diciembre, desatando reacciones inmediatas entre seguidores y usuarios de la plataforma.

En el arte promocional compartido en la publicación aparece el retrato de Luis Miguel en claroscuro frente a un sol encendido, junto con el texto "LUIS MIGUEL" y "3 DE DICIEMBRE" en la parte inferior.

Las reacciones de los usuarios

En pocas horas, el post acumuló más de 81 mil "Me gusta", 1.7 mil comentarios y 12.8 mil compartidos, convirtiéndose en tema de conversación en redes. Entre las respuestas destacadas aparecen mensajes de usuarios que celebran la fecha con frases como, "REGRESA EL REY!!" y "Estamos MUY LISTOS!".

Expectativa abierta rumbo a la fecha señalada

Por el momento, la publicación funciona como un adelanto o pista en redes sociales sin detallar aún si la fecha del 3 de diciembre corresponde a un lanzamiento musical, un anuncio especial o una presentación vinculada con la plataforma o el festival, por el momento, tampoco el cantante ha publicado nada en sus redes.

Aun así, la combinación de Spotify México, Vive Latino y la figura de Luis Miguel ha bastado para mantener a sus seguidores atentos ante cualquier novedad oficial que se confirme en los próximos días.