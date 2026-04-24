Llegará Miami Vice ’85 con Austin Butler y Michael B. Jordan

La serie original de Miami Vice, emitida entre 1984 y 1989, marcó una época no solo por sus historias policiacas, sino también por su estilo visual

Austin Butler y Michael B. Jordan encabezarán el regreso de Miami Vice a la pantalla grande, en una nueva adaptación que apuesta por recuperar la esencia de la icónica serie de los años 80 con una producción de alto nivel y enfoque cinematográfico moderno.

De acuerdo con reportes de la industria, ambos actores ya firmaron para interpretar a los detectives encubiertos Sonny Crockett y Ricardo “Rico” Tubbs, personajes que se infiltran en redes criminales para combatir el narcotráfico en el sur de Florida, una dinámica que definió el éxito del proyecto original.

Un regreso a los orígenes con “Miami Vice ’85”

La película llevará por título “Miami Vice ’85” y tiene previsto su estreno el 6 de agosto de 2027 bajo el sello de Universal Pictures, como parte de una estrategia por revitalizar franquicias clásicas con talento contemporáneo.

A diferencia de la adaptación de 2006, esta nueva versión buscará reconectar con el ADN original de la serie, tomando como base el episodio piloto y la primera temporada, lo que implica un regreso directo a la estética, narrativa y contexto de los años 80.

El proyecto será dirigido por Joseph Kosinski, cineasta reconocido por su trabajo en producciones de gran escala, mientras que el guion estará a cargo de Dan Gilroy, lo que anticipa una propuesta visual sólida con énfasis en el desarrollo de personajes y tensión narrativa.

De fenómeno televisivo a nueva apuesta cinematográfica

La serie original de Miami Vice, emitida entre 1984 y 1989, marcó una época no solo por sus historias policiacas, sino también por su estilo visual: trajes en tonos pastel, música contemporánea y una representación estilizada del crimen en la ciudad de Miami.

Ese mismo universo fue llevado al cine en 2006 por Michael Mann, con Colin Farrell y Jamie Foxx como protagonistas, en una versión más oscura y realista que dividió opiniones, pero consolidó el interés por mantener vigente la franquicia.

Ahora, el nuevo proyecto busca equilibrar ambos enfoques: recuperar el glamour y la identidad ochentera, sin dejar de lado una narrativa contemporánea que conecte con nuevas audiencias.

Dos protagonistas en momentos clave de sus carreras

El anuncio llega en un punto destacado para ambos actores. Michael B. Jordan atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras ganar el Óscar a mejor actor por su trabajo en “Sinners”, además de mantener una agenda activa como productor y director en Hollywood.

Por su parte, Austin Butler se consolidó como una de las figuras emergentes más relevantes tras su interpretación de Elvis Presley, papel que lo colocó en la conversación de premios y le abrió la puerta a grandes producciones como “Dune: Parte Dos”.

Ambos aportan perfiles distintos pero complementarios: Jordan con experiencia en proyectos de acción y drama, y Butler con un enfoque más versátil que ha evolucionado rápidamente en el cine comercial.

Una producción pensada como blockbuster

El desarrollo de “Miami Vice ’85” contempla una producción de gran escala, con ambición de posicionarse como uno de los estrenos fuertes del verano de 2027. Incluso, se ha planteado que algunas secuencias sean filmadas en formatos de alta calidad para salas premium.

Además, aunque no hay confirmación oficial, han surgido versiones en la industria sobre posibles incorporaciones de alto perfil al elenco, lo que refuerza la expectativa en torno al proyecto.

Con este nuevo intento, Miami Vice busca no solo revivir una marca reconocida, sino también redefinirla para una nueva generación, apostando por una mezcla de nostalgia, acción y estilo que en su momento revolucionó la televisión.