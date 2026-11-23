Terry Crews, Anthony Mackie, Chris Pratt y Colin Farrell figuraron entre las personalidades vistas en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 volvió a reunir a figuras del cine, la música y la televisión en el circuito urbano y en el área del paddock, las celebridades fueron captadas en el evento en Las Vegas.

Varias de las figuras presentes apostaron por atuendos temáticos o de alto contraste para la jornada nocturna, como Teyana Taylor con una chamarra de estética motociclista y gafas oscuras, Nina Dobrev en un conjunto negro de acabado charol, Kim Kardashian con un abrigo largo de piel negro y botas altas rojas, y Lisa con conjunto de piel marrón y top negro con la leyenda "Pretty. Fast. LISA RACING TEAM".

Asistentes en el paddock

También se dejaron ver con acreditaciones del evento y un estilo más casual o formal según la ocasión Adam Sandler —con sudadera con capucha, gorra y credenciales VIP—, Keanu Reeves con gorro negro, bufanda y saco oscuro, Terry Crews, Chase Crawford, además de Hannah Waddingham y Jordin Sparks posando juntas en el recinto con chaqueta alusiva al Las Vegas Grand Prix 2026.

Entre las nuevas incorporaciones destacaron Caleb McLaughlin con una chamarra negra de estética automovilística, Jordan Chiles con gafas protectoras y chamarra en tonos negro y azul, Cole Sprouse con gorra negra alusiva al evento y credencial VIP, y Venus Williams con una chamarra de contrastes en negro, blanco y naranja.

Asimismo, los actores Anthony Mackie, Chris Evans y Chris Pratt dejaron a un lado el traje de superhéroe y acudieron al circuito.

Regé-Jean Page y Colin Farrell se dejaron ver en el recinto del Gran Premio de Las Vegas, mientras el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, posó junto al chef Gordon Ramsay sosteniendo un trofeo esférico plateado.