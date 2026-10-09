Llega rodeada de polémica producción sobre Timbiriche

La controversia surge a pocos días del estreno en plataforma digital debido a diferencias con figuras relacionadas con el grupo.

Luis de Llano manifestó su inconformidad con la nueva serie sobre Timbiriche, que está por estrenarse en una plataforma digital y que retomará parte de la historia de la agrupación. El productor aseguró que no autorizó el uso de su imagen y anunció que ya tomó medidas legales para expresar su desacuerdo con la producción.

A través de un comunicado, De Llano señaló que se deslinda de cualquier historia o narrativa sobre él que se presente sin su consentimiento. Además, calificó el uso de su imagen como “lucrativo e inconsentido”, al considerar que se está utilizando su identidad sin autorización.

En el mismo documento, su equipo legal informó que presentó escritos ante el Juzgado Sexto Civil de la Ciudad de México, relacionados con el cumplimiento de la sentencia del caso de Sasha Sokol. Por su parte, el productor señaló que no dará más declaraciones mientras continúe el proceso judicial.

La controversia surge a pocos días del estreno de la serie, que también ha generado cuestionamientos por la participación y el uso de la imagen de algunos de los integrantes originales de Timbiriche. Así, la producción llega rodeada de polémica por las diferencias entre sus creadores y algunas de las figuras relacionadas con la historia del grupo.