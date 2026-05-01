Llega Luli Pampín a Monterrey con Millones de Gracias World Tour

Durante la presentación, los asistentes pueden cantar, bailar y participar en distintas dinámicas dentro del espectáculo.

Luli Pampín celebra 10 años de carrera con su gira ‘Millones de Gracias World Tour’, un espectáculo familiar que llegará a escenarios como Arena Monterrey con una producción de gran escala.

El show conmemora una década de trayectoria y el alcance digital de la artista, que supera los 20 millones de suscriptores en YouTube. La propuesta combina música en vivo, coreografías y elementos visuales para público infantil y familiar.

¿Qué incluye el espectáculo ‘Millones de Gracias World Tour’?

La producción contempla voz en vivo, pantallas gigantes, más de 20 cambios de vestuario y la participación de más de 15 bailarines, quienes interpretan personajes y coreografías durante el espectáculo.

El formato está diseñado como una experiencia escénica con elementos narrativos, donde se integran música, interacción con el público y recursos visuales.

Canciones y dinámica del show

El repertorio incluye temas conocidos del público infantil como “Camino por la selva”, “A mi burro le duele la cabeza”, “La vaca Lola” y “Aram Sam Sam”, entre otros.

Durante la presentación, los asistentes pueden cantar, bailar y participar en distintas dinámicas dentro del espectáculo.

Fechas de venta de boletos en Monterrey

Para la presentación en Arena Monterrey, la preventa Banco Azteca se realizará el 2, 3 y 4 de mayo.

La venta general comenzará el 5 de mayo a las 10:00 horas, con boletos disponibles en el sistema Superboletos y en taquillas del recinto.